Météo – De violents orages s’abattent sur la Suisse Plusieurs régions ont connu des orages avec pluies, vents et grêle mercredi soir, en particulier le canton de Fribourg.

Le canton de Fribourg a été particulièrement impacté par les orages (cliché symbolique/Keystone archives). KEYSTONE/DPA

De violents orages se sont abattus mercredi soir sur certaines régions de Suisse. Les pluies, localement abondantes, étaient accompagnées de grêle et de vents tempétueux, dont certaines rafales ont dépassé les 100 km/h, a indiqué MétéoSuisse sur Twitter.

Le canton de Fribourg a été particulièrement impacté par les intempéries. La police et les pompiers sont intervenus plus de 60 fois, principalement pour des inondations et des arbres tombés sur les routes, a indiqué la police cantonale fribourgeoise dans un communiqué.

Rafales

À Romont (FR), 300 personnes ont été évacuées temporairement d’un chapiteau pour des raisons de sécurité. À Courchelmont-le-Grand, dans le district du Lac, la foudre a mis le feu à une maison individuelle. Ses habitants ont été hébergés par des proches. Personne n’a été blessé dans ces intempéries, précise la police.

Des rafales de vent de 106 km/h ont été enregistrées dans le canton de Fribourg, selon MétéoSuisse. À Villars-Tiercelin (VD), elles ont atteint 85 km/h et 83 km/h sur la montagne Chaumont (NE). De forts vents ont également été relevés au Tessin et en Suisse centrale.

Plus de 10’730 éclairs avaient été comptabilisés jusqu’à 23 h 00. Berne, Vaud, Fribourg, Schwytz, Lucerne et Zurich en avaient enregistré un nombre particulièrement élevé.

D’autres orages étaient attendus en Suisse durant la nuit de mercredi à jeudi.

ATS

