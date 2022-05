Concerts classiques – De Vivaldi aux brumes du Danemark La musique classique et la jeunesse font bon ménage en ce week-end prolongé. Trois propositions, dont deux fois Vivaldi, entre Lausanne et Perroy. Matthieu Chenal

Renaud Capuçon, violoniste et chef d’orchestre. PATRICK MARTIN

Avec sa vivacité coutumière, mais dans un répertoire où il ne s’était pas trop impliqué jusqu’ici, Renaud Capuçon a attendu de devenir chef d’orchestre et d’avoir l’OCL à ses côtés pour oser les «Quatre saisons» de Vivaldi. Après les avoir promenés en tournée, puis en concerts d’abonnement (lequel fera l’objet d’un disque), le violoniste et son orchestre présentent les quatre célébrissimes concertos lors d’un concert découverte pour le jeune public (dès 4 ans). Gageons que le chef soliste, dopé par un auditoire juvénile, décuplera encore son énergie! Mais plus qu’à un concert, c’est à un voyage dans le temps et la nature que la Compagnie Omnifame nous invite à travers une dramaturgie originale.

Le festival 4 saisons au Danemark!

En cette année footballistique, le festival 4 saisons poursuit dans son «Mondial du classique», à raison d’un concert saisonnier. Après les États-Unis en février et avant la Hongrie (3 septembre) et le Brésil (29 octobre), la manifestation organisée par et pour les jeunes musiciens propose de faire découvrir la musique classique du Danemark, avec des œuvres de compositeurs danois trop peu joués comme Niels Wilhelm Gade et Carl August Nielsen. Le programme de ce samedi 28 mai au Casino de Montbenon résonnera aux sons de la clarinette, des claviers et du violoncelle, avec Antony Burkhard (clarinette), Jérémie Conus, Pilar Benavides Campini et Naïma Pfiffer (piano), Camille Thévoz (violoncelle) et Sacha Perusset (caisse claire). Depuis son lancement par Oleg Gafner il y a deux fois 8 ans, la manifestation a toujours été offerte en entrée libre. Mais l’implication des jeunes talents n’est nullement gratuite et mérite de sacrés encouragements!

Constantin Macherel et ses virtuoses

Un peu plus de deux ans après la parution de son premier disque avec les London Mozart Players (Claves), Constantin Macherel peut enfin présenter en public les pièces maîtresses de son brillant album, consacré aux pages virtuoses des débuts de la virtuosité du violoncelle au XIXe siècle. Pour jouer les pièces concertantes redoutables de Boccherini et de Franchomme – et les cadences de sa plume –, le violoncelliste lausannois a réuni autour de lui et de la violoniste Anna Orlik un petit ensemble à cordes, les Léman Virtuosi. Ces musiciens professionnels livrent également «La petite musique de nuit» de Mozart et l’«Adagio» de Barber.

