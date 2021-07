Dispositif de contrôle – Déambuler dans la Cité barricadée, un joyeux casse-tête! Passeport Covid oblige, le Festival de la Cité se déroule en grande partie dans un périmètre clos. Une situation qui soulève son lot de tracas. Gérald Cordonier

Pour accéder au périmètre du Festival de la cité, il faut montrer son passeport Covid à l’une des quatre entrées. DR

Il n’est pas de bonne édition d’un festival sans petites polémiques, paraît-il. Celle de la Cité 2021, qui a ouvert ses portes mardi sous des trombes d’eau, ne déroge pas à la règle. Et s’annonce donc très bonne! Mercredi, contrairement à la veille, les quelques gouttes de pluie tombées au gré de la soirée n’ont pas découragé le public. C’était donc soir de grand test pour les équipes du festival. Qui n’ont eu de cesse de devoir guider les visiteurs, refouler des passants, calmer quelques mécontents.

La cause de ces tracas ou énervements plus ou moins joyeux? Les barricades érigées un peu partout. Habitants de la vieille ville ou de ses environs, festivaliers munis d’un certificat Covid et commerçants du quartier ont ainsi dû se confronter à l’important dispositif de contrôle sanitaire imposé par les normes fédérales liées à la pandémie pour pouvoir profiter en toute liberté de la programmation artistique foisonnante qui, quant à elle, rappelle l’avant-Covid.