France – Débat conflictuel entre Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, et Eric Zemmour étaient opposés jeudi lors d’un débat parfois rendu inaudible par une guerre des mots.

Le candidat Insoumis à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, a débattu avec Eric Zemmour sur BFMTV jeudi soir. AFP

«Vous avez une vision rabougrie de la France», «dans votre camp on guillotine»: sur l’immigration et l’insécurité mais aussi sur le social et l’économique, Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour se sont opposés à grand renfort d’anathèmes, jeudi soir lors d’un débat sur BFMTV.

Le polémiste d’extrême droite a annoncé la couleur dès l’introduction, en souhaitant que «s’entrechoquent les idées, même choquantes». En face, le leader de la France insoumise a espéré que «ce soir ce ne soit pas une guerre de coqs (…) mais un moment de responsabilité» au moment où «la France entre dans sa plus terrible crise sociale et financière».

Mais le candidat Insoumis à la présidentielle a dû patienter une heure avant d’aborder ce sujet économique et social, et le duel s’est d’abord enflammé sur l’immigration et l’insécurité. Interrogé pour savoir si la France intégrait ses immigrés, Eric Zemmour, qui veut inscrire dans la loi l’obligation de donner à son enfant un prénom dit «français», a répondu qu’il était «contre l’intégration et pour l’assimilation».

Le polémiste, qui ne cache plus son intention de se présenter pour 2022, a accusé les «élites françaises» d’avoir «fait la folie criminelle de laisser venir des millions et des millions d’immigrés venus de la civilisation arabo-musulmane». «Les Français se sentent colonisés» et ont une «peur existentielle de disparaître», a-t-il dit.

«Vous êtes un danger pour notre pays. Vous avez une vision rabougrie de la France, vous êtes raciste et vous avez été condamné pour ça», a répliqué Jean-Luc Mélenchon. «Nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire, vous ne chasserez pas les musulmans», a ajouté Jean-Luc Mélenchon à l’encontre de son adversaire, condamné à deux reprises pour provocation à la haine raciale.

«Vous n’avez pas honte?»

Pour Eric Zemmour, la délinquance en France «c’est un djihad, c’est une guerre civile, une guerre de pillage, de vol, de viol». «Vous n’avez pas honte?» lui a demandé Jean-Luc Mélenchon. «Non pas honte du tout», a répondu Eric Zemmour. Ce dernier a craint que la France devienne «un Liban en grand» avec un «peuple français petit à petit remplacé par un autre peuple».

«La réalité est cauchemardesque», a-t-il dit. «Je vais vous réveiller de votre cauchemar», a répliqué Jean-Luc Mélenchon qui a accusé le polémiste d’être «l’Iran à l’envers» par sa volonté de contraindre les femmes musulmanes à tomber le voile.

Sur l’économie et le social, Jean-Luc Mélenchon a déroulé son programme, plaidant notamment pour l’augmentation du Smic. Sur le plan climatique, il a jugé le «défi immense» et «si on ne fait rien, en 2050, la Camargue, le marais poitevin, Dunkerque et Bordeaux seront sous l’eau».

Eric Zemmour, pro-nucléaire et anti-éoliennes, s’est voulu «plus modeste»: «lui veut sauver la planète, moi je veux simplement sauver la France», a-t-il dit. Il a reconnu l’existence du réchauffement climatique, tout en glissant: «Je ne suis pas spécialiste, je sais qu’il y a débat».

«Disque rayé»

Le polémiste a dû sortir du bois sur des thèmes qu’il aborde peu souvent. S’attaquant à un «État-providence obèse», il a estimé qu’il «faut réduire ces charges sociales, supprimer les impôts de production», et «il faut que la solidarité soit à nouveau nationale, que nous ne donnions plus le RSA ou les allocations familiales aux étrangers».

«L’immigration touche à tous les sujets et ça hante les Français», a-t-il ajouté devant l’expression atterrée de son interlocuteur, qui a répliqué en se moquant: «Votre disque est rayé, on part de n’importe quel endroit de la chanson» pour finir sur l’immigration.

Au cours du débat, les longues tirades argumentatives ont succédé à des séquences hachées où les noms d’oiseaux ont volé. «Je vous ai écouté, petit bonhomme», a ainsi lancé Jean-Luc Mélenchon. «Oui grand timonier», a répondu Eric Zemmour, taxé plus tôt de «Woody Wood pecker» qui interromprait sans cesse son adversaire.

Le spécialiste en communication politique Philippe Moreau-Chevrolet, professeur à Sciences Po, a estimé sur Twitter que «Mélenchon est relancé à gauche avec ce débat», «jamais en difficulté». Tandis qu’Eric Zemmour, «malgré une nervosité palpable, a bénéficié d’une émission tournée entièrement vers ses thématiques» et ne «s’est pas effondré».

AFPE

