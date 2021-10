Faut-il se faire vacciner? – Débat entre des soignants sceptiques et un infectiologue convaincu Dans le domaine genevois de la santé, certains expliquent leurs réticences. Un spécialiste leur répond point par point. Marianne Grosjean

Le 9 octobre 2021, des milliers de manifestants s’insurgeaient contre la vaccination contre le Covid. YVAIN GENEVAY

À l’heure où la Confédération sort une nouvelle campagne pro-vaccination pour sortir de la pandémie, quelles sont les raisons qui motivent certains à refuser le vaccin? Plusieurs Genevois non vaccinés issus du domaine de la santé se confient. Ils s’exposent à des pressions et à de possibles mesures de rétorsion, allant d’un simple avertissement à une amende salée s’ils ne relayent pas les recommandations officielles. C’est pourquoi ils s’expriment anonymement. Sceptiques envers la vaccination de masse, ils saluent pourtant tous l’existence d’un vaccin pour les personnes vulnérables et tous ceux qui le souhaitent.