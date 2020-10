Départ dans le canton de Vaud – Débat musclé sur le départ du Téléjournal à Écublens Invités par le Club de la presse, le conseiller d’État Antonio Hodgers et le directeur de la RTS Pascal Crittin en décousent. Marc Bretton

Pascal Crittin, directeur de la RTS face au conseiller d’État genevois Antonio Hodgers. Keystone / TDG

L’ambiance entre le Conseil d’État genevois et la RTS n’est pas, ou plus, au beau fixe. C’est l’impression qu’on peut retirer du débat organisé par le Club de la Presse sur le départ du téléjournal dans la banlieue lausannoise entre Antonio Hodgers, intervenant en qualité d’ex-président du Conseil d’État chargé du dossier, et Pascal Crittin, directeur de la RTS.

Pascal Crittin commence en témoignant qu’il ne «comprend pas» cette évolution. Questionné par Pierre Ruetschi, directeur du Club, le manager n’en revient pas de la récente contribution d’Antonio Hodgers au journal «Le Temps». Dans ce texte, l’élu accuse la RTS de construire à Écublens un bâtiment de prestige, «un éléphant blanc», pour y loger le téléjournal en 2024 au lieu d’investir dans ses équipes et ses émissions. «La pierre plutôt que les journalistes», le titre de l’intervention résume son argument. «Je ne comprends pas, reprend donc Pascal Crittin, pourquoi Antonio Hodgers a pris la plume, alors que nous étudions le projet en commun depuis deux ans, que vous avez participé à un groupe de travail et que nous avons convenu d’un certain nombre d’engagements.»