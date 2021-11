Parlement vaudois – Débat nourri autour de l’orthographe rectifiée Le Grand Conseil s’est penché sur la future graphie des manuels scolaires romands. Comme à Genève et dans le Jura, la réforme irrite le PLR. Simone Honegger

Une fronde du PLR romand contre l’orthographe rectifiée s’est organisée cet été déjà. (Photo prétexte) ©Pierre Albouy TDG

Faciliter l’orthographe ne simplifie en tout cas pas l’entente du Grand Conseil sur ce sujet. C’est la députée PLR Florence Bettschart-Narbel qui a lancé l’offensive en déposant un texte en juin déjà à la suite de la communication de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de Suisse romande et du Tessin (CIIP). La CIIP avait alors annoncé que l’orthographe rectifiée deviendrait en 2023 la référence pour l’enseignement du français dans les cantons romands.

Il s’agit de quatorze nouvelles règles présentées déjà en 1990, comme la raréfaction des accents circonflexes (abime) ou encore l’abandon de la consonne double dans certains cas (on grelote). Objectif: simplifier la langue et diminuer les exceptions. «Une simplification pas si évidente», a critiqué Florence Bettschart-Narbel, qui a regretté que cela se fasse «en catimini», évoquant également les décisions défavorables à la réforme dans les parlements genevois et jurassien. Selon l’élue, le Conseil d’État aurait dû procéder à une large consultation, notamment auprès de la Commission interparlementaire de contrôle de la Convention scolaire romande dont la députée fait partie. Elle demande donc de différer cette réforme dans les manuels scolaires vaudois.