Recrudescence des incivilités – Débordée, Nyon manie la carotte et le bâton La Ville renforce ses actions pour endiguer les débordements des jeunes déconfinés en mal d’occupation. Madeleine Schurch

Détritus et bris de verre jonchent les tables de ping-pong et le gazon de la plage des Trois-Jetées à chaque lendemain de fête. Michel Perret

Depuis fin juin, dans la foulée du déconfinement, les plaintes pour nuisances sonores, incivilités, vandalisme, déprédations se multiplient dans les villes vaudoises. Particulièrement visés, les lieux de loisirs, comme les parcs et les plages, qui sont envahis de noctambules laissant derrière eux des déchets et des souvenirs odorants de leur nuit avinée. «Il y a des débordements – toilettes publiques détruites, jets de bouteilles sur les agents, bagarres – qu’on ne connaissait pas avant», déplore Olivier Rochat, commandant de Police Nyon Région. Au point que la Ville, débordée, a dû prendre des mesures préventives et répressives complémentaires pour lutter contre le phénomène.