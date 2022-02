Présidentielle française – «Débrancher» ou pas Anne Hidalgo, le dilemme du PS

Élection présidentielle – «Débrancher» ou pas Anne Hidalgo: le dilemme du PS La panique gagne les socialistes face à l’hypothèse d’un score sous la barre des 5% au premier tour. Il en va des finances, du groupe à l’Assemblée et de la survie du parti. Alain Rebetez - Paris

Ravalée à 3% dans les sondages, la candidate du PS à l’élection présidentielle se traîne derrière tous ses adversaires de gauche. AFP

Ceux qui la connaissent disent d’Anne Hidalgo qu’elle n’est jamais plus forte que dans l’adversité. Elle en a bien besoin aujourd’hui. Ravalée à 3% dans les sondages, la candidate du PS à l’élection présidentielle se traîne derrière tous ses adversaires de gauche, loin de l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon qui les domine tous, mais aussi derrière l’écologiste Yannick Jadot et derrière Christiane Taubira, du mini Parti radical de gauche, dont l’entrée en campagne ne bouscule pour l’instant pas le classement. Tout juste Anne Hidalgo est-elle à égalité avec le communiste Fabien Roussel, un symbole: le parti socialiste français serait-il sur la même voie que le parti communiste, celle de l’effacement et de la marginalisation?