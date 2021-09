Accueil de jour et Covid – Début de cluster dans une crèche lausannoise Le CVE de Chailly a fermé après la découverte de quinze cas positifs parmi le personnel, les parents et les enfants. Romaric Haddou

Touché de plein fouet par le Covid, le Centre de vie enfantine (CVE) de Chailly, à Lausanne, a dû fermer ses portes en milieu de semaine. «Le 20 août, nous avons appris un premier cas parmi notre personnel, raconte Bruno Dell’Eva, directeur général de la Fondation La Pouponnière et L’Abri, qui gère le lieu. De jour en jour, d’autres cas ont été annoncés parmi le personnel, les enfants et les parents. Le 1er septembre dernier, nous comptions plus de quinze cas, dont six parmi notre personnel.» Face à cette contagion «exponentielle» et constatée au sein de tous les groupes éducatifs, décision est prise de fermer la structure «en accord avec le Service du médecin cantonal».