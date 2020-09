Chantier – Début des travaux de rénovation de la gare CFF de Genève-Aéroport Les travaux commencés ce lundi, dont les coûts s’élèvent à quelque 38 millions de francs, dureront jusqu’en décembre 2022.

Photo d’illustration. KEYSTONE

Le but est de faciliter l’accès aux quais et aux trains et de rendre la gare souterraine plus lumineuse.

Datant de 1987, la gare de Genève-Aéroport accueille chaque jour environ de 17’000 voyageurs, indiquent ce lundi les CFF. Les travaux vont permettre de rehausser les quais afin de permettre un accès de plain-pied aux trains. La gare sera dotée d'un nouveau plafond plus lumineux. Le sol des quais sera aussi éclairci.

Les deux quais de la gare seront réaménagés successivement. L’accès aux trains sera garanti durant tout le chantier, soulignent les CFF et l’horaire des trains sera maintenu. La plus grande partie des travaux aura lieu de jour, mais certaines interventions se feront la nuit afin de ne pas perturber l’exploitation ferroviaire.

ATS/NXP