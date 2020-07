Vaud – Début des travaux du tram Lausanne-Renens cet automne Après de longues procédures et blocages, le projet de tramway reliant Lausanne à Renens verra bientôt le jour.

Après des années de blocage devant les tribunaux, la construction du tramway entre Lausanne et Renens devient réalité. Des travaux préparatoires vont débuter cet automne à Renens et à Crissier pour la mise en double sens de l’avenue du 14 Avril. En parallèle, des études pour trouver des solutions alternatives à la controversée rampe routière Vigie-Gonin sont en cours.

Concrétisation du projet

La longue procédure juridique du projet du tram Lausanne-Renens avait trouvé son épilogue à fin février dernier. Si le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait rejeté deux recours contre la liaison routière Vigie-Gonin et donné son feu vert au défrichement de la forêt du Flon, le gouvernement vaudois avait décidé le même jour de ne pas concrétiser son plan initial, abandonnant ainsi cette rampe et, surtout, préservant la forêt du Flon.

Symbole de la lutte pour la sauvegarde de cette forêt, Guillaume Morand, dit Toto Morand, s’était alors engagé à ne pas recourir contre l’arrêt du TAF, satisfait de la décision de l’Etat de Vaud. Après des années de blocage, le projet de tramway et de Bus à haut niveau de service (BHNS) pouvait donc enfin entrer dans leur phase concrète, avec l’entrée en force définitive et complète du permis de construire.

Quatre à cinq ans de travaux

Les Transports publics de la région lausannoise (tl), le canton et les communes s’engagent côte à côte pour démarrer le chantier le plus rapidement possible, a écrit mardi le Conseil d’Etat dans un communiqué. Dès cet automne, un premier chantier va démarrer dans le secteur de l’avenue du 14 Avril à Renens et de la rue du Jura à Crissier, précise-t-il.

«Ces travaux vont permettre de mettre le trafic routier en double sens sur cet axe pour assurer dans le futur, au tramway et aux bus, une utilisation dédiée au niveau de la Place côté nord de la gare de Renens». Cette première phase de travaux, dite «préparatoire», sera suivie à l’été 2021 par le lancement du chantier du tramway en tant que tel sur le reste du tracé, indique le canton. Il devrait durer environ quatre ans et demi.

Prolongement de la ligne en vue

En parallèle, les études et les discussions avec les partenaires – milieux économiques et commerçants lausannois – pour identifier des alternatives à l’infrastructure de la rampe Vigie-Gonin au centre-ville se poursuivent, ajoute le gouvernement vaudois.

Le Conseil fédéral a en outre décidé le 19 juin dernier de modifier la concession du tramway Lausanne-Renens pour permettre le prolongement de la ligne jusqu’à Villars-Ste-Croix, annonce l’Etat de Vaud. Celui-ci salue une «heureuse perspective»pour le tramway, «acteur majeur de la mobilité de demain dans le contexte dynamique et en plein essor de la ceinture ouest de la capitale vaudoise".

( ATS/NXP )