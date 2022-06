Élection en Colombie – Début du vote pour le second tour de la présidentielle Près de 39 millions d’électeurs sont attendus dans 12’500 bureaux de vote pour choisir le prochain chef d’État.

Près de 320’000 policiers et militaires assureront la sécurité du scrutin, sous l’œil de nombreux observateurs internationaux. AFP

Les opérations de vote pour le second tour de la présidentielle, qui départagera l’opposant de gauche Gustavo Petro et l’homme d’affaires indépendant Rodolfo Hernandez, ont débuté dimanche matin en Colombie, a constaté l’AFP.

«La Colombie choisit entre deux propositions de changement. Quel que soit le gagnant dans les urnes, le pays connaîtra un grand changement» à l’issue de cette «journée historique», titrait dimanche matin le quotidien El Tiempo.

«Ces élections sont les plus serrées de l’histoire récente du pays», résumait également le média en ligne Cambio, alors que les derniers sondages publiés il y a une semaine donnaient les deux candidats à quasi-égalité au terme d’une campagne particulièrement belliqueuse.

320’000 policiers et militaires

Près de 39 millions d’électeurs sont attendus entre 8h et 16h locales (13h et 21h GMT) dans 12’500 bureaux de vote pour départager MM. Petro et Hernandez, qui tous deux ont fait campagne sur le thème du changement et de la rupture avec les élites conservatrices et libérales qui dirigent le pays depuis toujours.

Près de 320’000 policiers et militaires assureront la sécurité du scrutin, sous l’œil de nombreux observateurs internationaux. Comme lors du premier tour, qui s’était déroulé dans le calme, les résultats sont attendus dans la soirée.

L’hypothèse d’un résultat trop serré a inquiété ces derniers jours, faisant craindre de possibles débordements, ainsi que des accusations de fraude, alors que M. Petro a exprimé à plusieurs reprises ses doutes sur le logiciel servant pour le décompte après des erreurs en sa défaveur aux législatives de mars (remportées par son camp).

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.