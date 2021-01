États-Unis – Début d’une semaine historique à Washington Entre l’investiture de Joe Biden et la procédure de destitution de Donald Trump, les prochains jours vont être intenses dans la capitale fédérale, transformée en camp retranché depuis l’assaut du Capitole.

Militaires et policiers sont ces jours-ci omniprésents à Washington. (Photo ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP) AFP

Comment panser les plaies d’une Amérique à cran? À l’ouverture d’une semaine historique, le camp Biden a dévoilé sa feuille de route pour sortir les États-Unis de leurs crises économique, social et sanitaire, sans être trop ralenti par la procédure de destitution de Donald Trump.

Militaires à tous les coins de rues, fils barbelés et imposants grillages… Joe Biden sera investi mercredi dans une capitale méconnaissable, transformée en camp retranché, après l’assaut meurtrier du Capitole le 6 janvier.

Le démocrate a placé sa prestation de serment sous le thème de «l’Amérique unie» et prévoit de s’entourer de ses prédécesseurs Barack Obama, Bill Clinton et George W. Bush pour lancer une main tendue à un pays meurtri et divisé.

Des manifestations pro-Trump, prévues devant les bâtiments officiels de chaque État, ont démarré calmement avec seulement de petits groupes de manifestants armés rassemblés dans des États comme l’Ohio, le Texas, l’Oregon et le Michigan, selon les médias américains dimanche.

«Énorme gâchis» à réparer

«Ces dernières semaines ont montré à quel point l’âme de l’Amérique est endommagée et combien il est important de la restaurer: ce travail commence mercredi», a affirmé le futur chef de cabinet du président Biden, Ron Klain, sur CNN dimanche. «Nous héritons d’un énorme gâchis, mais nous avons un plan pour le réparer», a-t-il encore promis.

Dès le premier jour de son mandat, Joe Biden entend ainsi réengager les États-Unis dans l’accord de Paris sur le climat et lever l’interdiction d’entrée sur le territoire américain visant les ressortissants de plusieurs pays, principalement à majorité musulmane.

Le 46e président des États-Unis espère aussi donner un nouvel élan à la plus grande campagne de vaccination de l’histoire américaine.

Il y a urgence: en moyenne, depuis le 1er janvier, plus de 3000 personnes sont mortes du Covid-19 chaque jour aux États-Unis, et plus de 236’000 cas quotidiens ont été détectés.

Une hécatombe que n’a pas ralentie, loin s’en faut, le début hoquetant de la campagne de vaccination.

L’ancien vice-président d’Obama souhaite ainsi que 100 millions de doses soient injectées pendant ses 100 premiers jours de mandat, grâce à d’imposants centres de vaccination. «C’est faisable», juge le très respecté Anthony Fauci, qui va devenir le conseiller principal de Joe Biden sur le Covid-19 après avoir été celui de Donald Trump. Quelque 100’000 soignants seront mobilisés.

Crime «le plus grave»

Joe Biden, vétéran de la politique, sera dans un premier temps, contraint de gouverner par décrets, afin d’éviter d’en passer par le Congrès et en particulier le Sénat, occupé par la procédure de destitution de Donald Trump.

Des pans entiers de son programme, comme son plan de relance économique titanesque de 1.900 milliards de dollars, censé aider les millions d’Américains qui vivent aujourd’hui d’allocations-chômage, doivent toutefois être soumis à l’approbation des élus américains. Il devra aussi respecter le calendrier parlementaire pour faire confirmer les membres de son gouvernement, soumis chacun à un vote du Sénat.

Le procès en destitution de son prédécesseur Donald Trump pourrait s’ouvrir seulement quelques heures après la prise de fonctions de Joe Biden. Les démocrates accusent le milliardaire républicain d’avoir «incité à l’insurrection» de ses partisans contre le Capitole le 6 janvier, un assaut qui a fait 5 morts.

Donald Trump a commis «le crime présidentiel le plus grave de l’histoire américaine», a jugé sans détour Jamie Raskin, un des élus à l’origine de cette procédure, dimanche. Le camp Trump voit en ce procès «une attaque honteuse contre la Constitution et la démocratie» américaine. Son équipe a indiqué dans un communiqué ne pas avoir encore choisi d’avocat pour le représenter.

L’influent sénateur républicain Lindsey Graham, proche du président sortant, a exhorté les leaders démocrates du Sénat à rejeter cette procédure, une fois arrivée au Sénat. Autrement, promet-il dans une lettre dimanche, «nous retarderons indéfiniment, voire à jamais, la guérison de cette grande nation».

Donald Trump a d’ores et déjà annoncé faire l’impasse sur la prestation de serment de son successeur. Il s’envolera mercredi à l’aube vers son luxueux complexe hôtelier de Floride. En attendant, la Maison Blanche l’assure: il continue «à travailler sans relâche pour les Américains», et ses journées comportent «beaucoup de réunions et beaucoup d’appels téléphoniques».

«Ce sera une cérémonie inaugurale comme aucune autre, en grande partie en raison du Covid-19», a déclaré la vice-présidente élue Kamala Harris dans un entretien diffusé dimanche sur CBS. «Mais nous allons prêter serment. Et nous allons faire le boulot pour lequel nous avons été engagés.»

