TOUT VA BIEN - Décarbonez-moi

Bon, alors qu’est-ce qu’on fait pour sauver la planète: on «décarbone» ou on «décarbonise»? Le premier verbe a fait son entrée dans le «Larousse», assorti de sa conjugaison complète: «vous décarbonâtes», «que je décarbonasse»… N’empêche: une foule de gens veulent «décarboniser» au plus vite notre mode de vie. Cocasse, quand on y pense: vous avez lamentablement carbonisé votre cervelas au feu de bois, pensez-vous vraiment pouvoir lui rendre le moelleux ambré de sa jeunesse? De même, pour «décarboniser» ma vie, il me faudrait l’avoir préalablement réduite en cendres, ce qui n’est pas (encore?) tout à fait le cas.

En clair: «décarboniser» est un terme impropre pour désigner l’action de réduire l’empreinte carbone. Et pourtant, il fait concurrence au terme sémantiquement plus adéquat («décarboner», donc). La compétition est encore plus serrée pour le substantif: «décarbonation» ou «décarbonisation» ? Le premier est recommandé par la très officielle Commission d’enrichissement de la langue française, mais dans l’usage le miracle de la résurrection du cervelas semble porteur d’une irrésistible séduction… Lequel des deux termes s’imposera-t-il au final? Le match est loin d’être joué.

La vie des langues n’est-elle pas passionnante? Tenez, là, nous assistons à la naissance d’un mot, un peu comme on regarde pousser une plante. Quelle forme prendra-t-il? Selon quels critères? En l’occurrence: à quelle logique – phonétique? psycho-linguistique? esthétique? – obéissent les locuteurs qui, contre toute pertinence sémantique, font pencher la balance du côté de la «décarbonisation» ?

Hypothèse: comme «carboner» n’existe pas, «décarboner» leur paraît bizarre. Ils ne s’en rendent pas compte, c’est leur inconscient linguistique qui parle. Ou alors, bêtement, le français copie l’anglais, qui a adopté «decarbonize» (avec «z» ou «s»). Mais pourquoi l’anglais a-t-il adopté un «décarbonize», tout aussi impropre que son jumeau français? Probablement à cause du suffixe «ize», marqueur de verbes d’action et boosteur de compétitivité pour un candidat de cette catégorie grammaticale…

Ce qui est beau dans ce moment de nativité verbale, c’est que personne n’a le pouvoir de décider. Voyez: la commission compétente suggère, mais c’est l’usage qui impose, avant que le dictionnaire n’entérine (trop vite?). Contrairement à ce qu’on entend souvent, les «diktats» de l’Académie ne sont pas grand-chose face à la force vitale d’un petit mot qui veut devenir grand. Quitte à marcher sur les pieds d’un vieux mot qui n’en demandait pas tant.

