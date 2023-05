Économie circulaire – Decathlon et Ikea se profilent sur le marché du seconde main en plein essor Durabilité et circuits courts sont des notions très prisées des Suisses. Les grandes marques entendent se tailler leur part du gâteau. Ivan Radja

«Nous avons le projet d’aller visiter les caves et greniers des gens, car ce sont en quelque sorte nos usines», déclare Alex Jacquelin, responsable Second Life chez Decathlon. Ici, l’espace réservé aux articles d’occasion dans la filiale de Bussigny (VD). YVAIN GENEVAY

On peut difficilement la rater. Pile à droite de l’entrée principale du magasin de Lausanne-Bussigny, une zone propose toutes sortes d’articles d’occasion. Des chaussures de foot, de sport, des baskets, du running, mais aussi des tentes, une canne à pêche, un paddle et quelques gants et vêtements. Bienvenue à l’espace «seconde vie» de Decathlon. Avec des rabais allant de 10% à 50% sur le prix d’origine, c’est par excellence le coin des bonnes affaires. «Tout est dûment contrôlé, réparé, nettoyé, lavé et remis en état si besoin», précise Alex Jacquelin, responsable Second life du concepteur et distributeur d’articles de sport.