Risque de noyade – Décathlon rappelle trois bouées pour bébés Le magasin de sport rappelle des bouées de la marque «Nabaiji», car leur soudure peut se rompre et mettre en danger les enfants en bas âge.

Les consommateurs possédant une de ces bouées sont priés de ne plus l’utiliser et de la rapporter au magasin Bureau fédéral de la consommation

En collaboration avec le Bureau de prévention des accidents (BPA), Décathlon rappelle trois bouées avec siège suspendu pour bébés de la marque «Nabaiji». Il existe un risque de noyade, avertit le magasin de sport.

La soudure peut se rompre progressivement et partiellement séparant la partie gonflable de la partie en tissu où repose l’enfant, explique le magasin d’articles de sport.

Le rappel concerne les bouées avec les codes modèle / codes article suivants: 8578834 / 2985107, 8543240 / 2743975 et 8383781 / 4016451. Les produits concernés ont été vendus entre le 1er janvier et le 3 juillet derniers.



Les consommateurs possédant une de ces bouées sont priés de ne plus l’utiliser et de la rapporter au magasin Décathlon le plus proche afin d’être remboursés.

ATS

