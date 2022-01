Équipement sportif – Decathlon va vendre ses produits dans trois magasins Manor Le matériel de sport et de loisirs proposé par l’entreprise française sera disponible dans les grands magasins Manor à Fribourg, Zurich Letzipark et Saint-Gall.

Le partenariat prévoit la reprise de l’ensemble des rayons sports sous la forme de magasins Decathlon intégrés dans les trois filiales de Manor. AFP/Pascal GUYOT

Manor et Decathlon ont entamé une collaboration dans trois villes. Les produits du géant du sport français seront ajoutés à l’assortiment des grands magasins Manor à Fribourg, Zurich Letzipark et Saint-Gall, dans le cadre d’un projet pilote, a indiqué Decathlon mercredi.

Le partenariat noué entre les deux entreprises prévoit la reprise de l’ensemble des rayons sports sous la forme de shop-in-shop, soit trois magasins Decathlon intégrés dans les trois filiales de test de Manor. «Si ce test se révèle être probant, ce projet pourra être étendu», précise le communiqué.

Les surfaces de vente pourront s'étaler jusqu'à 530 mètres carrés, offrant une «large gamme de produits» pour une quarantaine de pratiques sportives. Les clients pourront également venir chercher leurs produits commandés en ligne, soit sur le site Decathlon, soit sur le site de Manor, qui en proposera une sélection «conséquente».

«Une nouvelle étape»

Pour les collaborateurs Manor des rayons sport des trois magasins concernés, ils se verront proposer de rejoindre le groupe Decathlon. «Cette collaboration marque une nouvelle étape dans la volonté pour Decathlon Suisse de compléter son modèle économique, moins centré sur ses magasins en propre que sur d’autres façons de vendre», s’est félicité Adrien Lagache, directeur du développement chez Decathlon.

L’enseigne propose en effet différents formats de magasins, notamment en ville, avec un assortiment réduit, ou plus spécialisés, avec une boutique ouverte en fin d’année dernière à Zermatt proposant des articles pour les sports de montagne.

Pour Manor, la collaboration permettra «à tous nos clients et clientes passionnés de sport de bénéficier d’un plus grand choix et d’un service de la meilleure qualité», souligne Rainer Bloch, directeur Category chez Manor. «Et nous espérons ainsi augmenter la fréquentation de nos grands magasins», a-t-il ajouté.

ATS

