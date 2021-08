Les JO de Tokyo en direct - Déception pour l'équipe de Suisse de poursuite

Cyclisme sur piste

8e et dernière des qualifications qui se sont disputées lundi sur le Vélodrome d’Izu, à 120 km de Tokyo, l’équipe de Suisse de poursuite n’est plus en course pour la conquête des médailles d’or et d’argent. Elle peut au mieux prétendre au bronze, à condition de remporter tous ses duels. Au premier tour, elle sera opposée à l’Australie.

L'équipe de Suisse de poursuite AFP

Le Vaudois Robin Froidevaux (22 ans), le Thurgovien Stefan Bissegger (22 ans), le Zurichois Mauro Schmid (21 ans) et le Vaudois Cyrille Thièry (30 ans) ont couvert les 4000 mètres en 3’51’’514.

«On ne fait pas les qualifications souhaitées, a admis l’entraîneur Daniel Gisiger. On espérait battre le record de Suisse (ndlr: 3’49’’982). Stefan et Cyrille ont fait une super course, Robin a pris un bon départ, mais a ralenti à son premier relais. Quant à Mauro, il était nerveux, n’avait pas récupéré de sa saison sur route et a été un peu notre maillon faible. A ce niveau, cela ne pardonne pas.»

Les qualifications ont été remportées par le Danemark (3’45’’014).

Le premier tour des séries est programmé mardi à 9h29 (heure suisse).