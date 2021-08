Carnet noir – Décès d’Alain Bourqui, l’un des pionniers de l’électricité durable Le Fribourgeois, qui venait de quitter la Société électrique de la vallée de Joux, est décédé à l’âge de 67 ans. Les Combiers regrettent «un visionnaire qui a cru tout de suite dans le renouvelable». Erwan Le Bec

Alain Bourqui, ici sur l’alpage des Grands Plats que vise le projet Eoljoux, en 2015, croyait mordicus dans une énergie renouvelable et locale. 24 HEURES/Jean-Paul Guinnard

Alain Bourqui, figure de la vallée de Joux et patron de la Société électrique combière (SEVJ), apôtre d’une électricité diversifiée et durable, est décédé d’un cancer mardi à l’âge de 67 ans. Il venait de prendre sa retraite de l’entreprise de la Vallée, dans laquelle il était entré en 1985.

Natif du canton de Fribourg, ingénieur électricien de l’EPFL, Alain Bourqui a également siégé sur les fauteuils libéraux du Grand Conseil et sur les bancs de la Municipalité de L’Abbaye.

«Un amateur de belles choses»

Une figure locale qui passait rarement inaperçu. «Un amateur de belles choses, de mécanique et de tables. Quand il a débarqué à la Vallée à l’époque, c’était au volant d’une Porsche.

La petite histoire dit que les directeurs de ce qui était encore le Service électrique l’ont prié de trouver quelque chose de plus discret», se souvient l’ancien syndic Stives Morand, qui a siégé à ses côtés au parlement.

Derrière des allures de patron à l’ancienne, l’accent en plus, Alain Bourqui assumait sa vision d’une électricité régionale qui devait se diversifier et se tourner vers la proximité au consommateur. «Il avait cette volonté et cette énergie de locomotive qui a doté la région d’installations d’une très grande qualité», note encore Stives Morand.

La Vallée s’est ainsi retrouvée avec de grands projets allant du solaire à la fibre optique, en passant par la télévision régionale, l’enfouissement des lignes sans compter les kilomètres et, évidemment les éoliennes d’Eoljoux. L’ingénieur avait lancé ce projet régional tôt, dans les années 2000. Il le laisse au Tribunal fédéral.

