Mort de sa passion cycliste – Décès de Gino Mäder: l’effroi, l’espérance puis le choc Le Bernois de 26 ans est décédé vendredi à 11 h 30, après être tombé dans la descente d’un col du Tour de Suisse la veille. Le peloton et tout le monde du sport sont sous le choc. Robin Carrel

Le décès de Gino Mäder a bouleversé bien au-delà du monde de la petite reine. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Jeudi, les nouvelles avaient commencé à tomber au compte-gouttes. Les coureurs qui étaient passés sur les lieux de l’accident avaient vite pris la mesure de ce qu’il se passait. Le Suisse avait chuté à très haute vitesse dans la descente de l’Albula avec l’Américain Magnus Sheffield. Ce dernier avait été aperçu assis dans un pierrier, hébété, en compagnie d’un de ses soigneurs. Le Bernois, lui, était un peu plus loin et les détails donnés par les organisateurs et son équipe laissaient craindre le pire.