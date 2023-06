Monde de la musique – Décès de la Brésilienne Astrud Gilberto La «reine de la bossa-nova» et interprète de la célèbre chanson «Girl from Ipanema», s’est éteinte à l’âge de 83 ans.

La chanteuse brésilienne Astrud Gilberto à New York le 20 août 1981. KEYSTONE/AP Photo

La chanteuse brésilienne Astrud Gilberto, figure de la bossa-nova et interprète de la célèbre chanson «Girl from Ipanema», est décédée à l’âge de 83 ans, a annoncé mardi matin sa famille sur les réseaux sociaux.

«J’apporte la triste nouvelle que ma grand-mère est devenue une étoile aujourd’hui et qu’elle se trouve aux côtés de mon grand-père Joao Gilberto», également chanteur, mort en 2019, a écrit leur petite-fille Sofia Gilberto.

Selon le site d’information G1, Astrud Gilberto est morte chez elle, à Philadelphie, aux États-Unis.

Née en 1940 à Salvador, dans le nord-est du Brésil, elle a été pendant plusieurs années l’épouse de Joao Gilberto, autre icône de la musique brésilienne.

La «reine de la bossa-nova», dont la discographie compte 19 albums, a immortalisé «Garota de Ipanema», de Tom Jobim et Vinicius de Moraes, en interprétant le refrain en anglais dans une version enregistrée à New York avec le saxophoniste Stan Getz, et intitulée «Girl form Ipanema».

L’auteur-compositeur brésilien Joao Gilberto se produisant sur scène au parc Ibirapuera, à Sao Paulo, Brésil, le 14 août 2008, lors d’un spectacle dans le cadre des célébrations des 50 ans de la Bossa-Nova, le rythme traditionnel brésilien. KEYSTONE/EPA/MARCOS HERMES/DIVULGACION

Cela lui a valu de devenir la première chanteuse brésilienne à remporter un Grammy, avec le disque de l’année 1964.

Éloignée de la scène depuis 2002, elle a vécu les dernières années de sa vie aux États-Unis.

AFP

