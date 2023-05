Monde du Tennis – Décès de la légende australienne Owen Davidson «Le joueur de double mixte le plus accompli de l’histoire du tennis» est décédé vendredi à l’age de 79 ans.

En 1967, Davidson est devenu le troisième joueur à remporter les quatre titres majeurs de double mixte la même année. KEYSTONE/AP Photo/Elise Amendola

Les légendes du tennis Rod Laver et Billie Jean King ont rendu hommage dimanche au joueur australien Owen Davidson, vainqueur de 13 tournois du Grand Chelem en double, décédé vendredi à l’âge de 79 ans.

Considéré par l’ATP Tour comme «le joueur de double mixte le plus accompli de l’histoire du tennis», Davidson a fait équipe avec King pour remporter huit de ses trophées majeurs.

«Owen était le seul homme avec qui j’ai pu gagner le double mixte à Wimbledon», a tweeté King.

«Nos cœurs sont brisés, mais nous trouvons le réconfort dans la vie entière de merveilleux souvenirs que nous avons partagés avec notre ami +Davo+», a-t-elle expliqué.

La carrière de Davidson s’est étendue du début des années 1960 au milieu des années 1970, avec à la clé 11 titres du Grand Chelem en double mixte et deux en double messieurs.

À l’époque, ses performances en simple ont pâti de la comparaison avec celles de ses illustres compatriotes Fred Stolle, John Newcombe, Tony Roche, Roy Emerson, Rod Laver, et Ken Rosewall.

Il a néanmoins inscrit son nom dans les livres d’histoire lorsqu’il est devenu le premier joueur à remporter un match de l’ère Open, en battant John Clifton au premier tour des championnats britanniques sur dur à Bournemouth en 1968.

En 1967, Davidson est devenu le troisième joueur à remporter les quatre titres majeurs de double mixte la même année, en commençant à domicile par Adélaïde avec sa compatriote Lesley Turner.

Les trois titres suivants ont été remportés avec King.

Demi-finaliste en simple à Wimbledon

Au total, le duo King-Davidson a glané quatre Wimbledon, trois US Open et un Roland-Garros. Leur plus grand triomphe est sans doute la finale de Wimbledon 1971, lorsqu’ils battirent la formidable équipe composée de Margaret Court et Marty Riessen dans un match épique (3-6, 6-2, 15-13).

En tant que joueur de double, Davidson a remporté deux tournois majeurs: l’Open d’Australie 1972 avec Ken Rosewall et l’US Open l’année suivante avec John Newcombe.

Sa meilleure performance en simple a été d’atteindre les demi-finales à Wimbledon en 1966, battu par Manolo Santana.

Il avait également atteint à cinq reprises les quarts de finale à l’Open d’Australie, une fois à Roland-Garros et deux fois à l’US Open.

«Je suis attristé d’apprendre le décès d’Owen Davidson», a déclaré Rod Laver.

«C’était un gaucher comme moi, un grand champion sportif, le meilleur en double et, surtout, un grand ami. Repose en paix +Davo+».

Résident américain de longue date, Davidson est né à Melbourne en 1943 et est décédé au Texas.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du tennis international (International tennis hall of fame) en 2010. Craig Tiley, président de Tennis Australia, l’a qualifié dimanche de «véritable légende australienne du sport».

