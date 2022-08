Carnet noir – Décès du bassiste des Pogues Darryl Hunt à 72 ans Le musicien du groupe de punk britannique est décédé à Londres à l’âge de 72 ans.

Darryl Hunt (à droite) lors d’un concert des Pogues aux États-Unis en 2011. Getty Images via AFP

Le bassiste des Pogues, Darryl Hunt, est décédé à l’âge de 72 ans, a annoncé mardi le groupe britannique de punk folk celtique. «Nous sommes attristés au-delà des mots. Notre Darryl est décédé hier après-midi à Londres», ont déclaré les Pogues sur leur compte Twitter.

Le groupe a posté une photo noir et blanc de Hunt, citant un extrait de la chanson «Love You ‹Till The End» qu’il avait écrite: «Je sais que tu veux m’entendre reprendre mon souffle. Je t’aime jusqu’à la fin». Le leader des Pogues Shane MacGowan a rendu hommage à son «grand ami». «Je suis très très désolé que Darryl soit décédé, c’était un type vraiment bien, et un grand ami et un grand bassiste», a-t-il tweeté.

Né à Christchurch, dans le sud-ouest de l’Angleterre, le 4 mai 1950, Darryl Hunt a étudié les beaux-arts à la Nottingham School of Art. Il a d’abord joué avec le groupe de pub rock Plummet Airlines avant de former le groupe punk The Favourites.

En septembre 1986, il rejoint les Pogues comme bassiste après avoir travaillé pour eux comme technicien. Hunt a joué pour la première fois avec le groupe sur l’album «If I Should Fall From Grace With God», sorti en 1988, et jusqu’à leur dernier album, «Pogue Mahone», en 1996.

AFP

