Art – Décès du peintre et graphiste Alexander Klee, à 80 ans Alexander Klee, petit-fils du célèbre peintre Paul Klee et lui-même peintre, photographe de presse et graphiste, est décédé à l’âge de 80 ans.

Alexander Klee devant une œuvre de son illustre grand-père (archives). KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le peintre, graphiste et photographe de presse Alexander Klee est décédé. Le petit-fils du célèbre peintre Paul Klee avait 80 ans. Alexander Klee était aussi connu sous le nom d’artiste Aljoscha Ségard, précisent des faire-part du Centre Paul Klee et du Kunstmuseum de Berne publiés samedi dans plusieurs journaux.

Alexander Klee a été le cofondateur du Centre Paul Klee, inauguré en 2005 à Berne et consacré à son illustre aïeul. Alexander Klee et Livia Klee-Meyer, la belle-fille de Paul Klee, ont offert à la ville et au canton de Berne ainsi qu’à la nouvelle institution environ 1500 œuvres de Paul Klee, respectivement sous forme de dons et de prêts.

Président de la fondation Paul Klee

C’est grâce à la donation de Livia Klee que le projet a pu être mené à bien, relève le Centre Paul Klee sur son site internet. Alexander Klee était en outre le président de la fondation Paul Klee, qui, avec ses 2600 œuvres (chiffres de 2004) devait devenir le cœur du centre éponyme. Cette fondation a ensuite été absorbée par le Centre Paul Klee, construit à l’est de Berne pour un coût de 125 millions de francs.

Alexander Klee était aussi membre de la fondation faîtière qui regroupe, depuis quelques années, le Centre Paul Klee et le Kunstmuseum de Berne. Dans leurs faire-part, les deux institutions rendent hommage à «son action sans relâche en faveur de la conservation, de la recherche et de la diffusion internationale de l’œuvre de son grand-père Paul Klee».

ATS