Carnet noir – Le «sociologue de la mort» Bernard Crettaz est décédé Figure médiatique en Suisse romande, le Valaisan s’est éteint lundi à l’âge de 84 ans.

Bernard Crettaz, sociologue et auteur de nombreux essais autour de la mort, est décédé. Sebastien Anex

Le sociologue et ethnologue valaisan Bernard Crettaz, décédé lundi à 84 ans, était une figure reconnue et médiatique en Suisse romande. Il a porté un regard acéré sur la société et partagé ses observations sur la mort jusqu’à son dernier souffle ou presque.

Bernard Crettaz a côtoyé la mort bien avant qu’elle le happe. Pendant une dizaine d’années, jusqu’en 2014, il a animé les «Cafés mortels», un rendez-vous qu’il a lui-même créé pour parler de la mort dans les bistrots.

Bien au-delà de ses 80 ans, l’ethnologue anniviard a continué à écrire et n’a cessé de réfléchir à la mort, son sujet de prédilection, comme il l’a encore confié au «Nouvelliste» dans une interview parue il y a deux ans.

La pandémie du Covid-19 a été pour lui un important thème de réflexion. Ainsi, au sujet de cette maladie et du vaccin, il disait au «Nouvelliste»: «Il faut faire preuve d’humilité. Même quand on parle du vaccin, il ne s’agit que d’une hypothèse: cela peut se passer comme ça, mais peut-être autrement. Depuis le début de la pandémie, il y a eu 300 ou 400 livres publiés sur le sujet du coronavirus, et ils se contredisent les uns les autres.»

«Je ne suis pas pour l’allongement de la vie à l’infini.» Bernard Crettaz, sociologue

Et d’ajouter: «On avait marginalisé la mort, mais, avec cette épidémie qui nous est tombée dessus (…), on voit que la mort est là, qu’elle frappe de nouveau.» Il parlait de la mort comme d’«une leçon de vie».

Bernard Crettaz souhaitait vivre jusqu’à 86 ans, comme son père, disant ne pas vouloir prolonger l’aventure jusqu’à 95 ans. «Je ne suis pas pour l’allongement de la vie à l’infini», relevait-il.

Entre Genève, Fribourg et le Valais

Aimant vivre quelque peu nomade, l’ethnologue se rendait régulièrement jusqu’à la fin de sa vie de Zinal, son domicile, à Fribourg, «pour son travail». Mais sa santé avait été fragilisée par deux infarctus.

Bernard Crettaz avait obtenu en 1979, à 41 ans, un doctorat en sociologie de l’Université de Genève, où il était chargé de cours. En 1976, il a été nommé conservateur du département Europe du Musée d’ethnographie de Genève.

Avec son épouse, l’anthropologue vaudoise Yvonne Preiswerk, décédée en 1999, il a fondé la Société d’études thanatologiques de Suisse romande (étude des rites et coutumes qui accompagnent la mort). Il avait pris sa retraite officielle en 2000, à l’âge de 62 ans, pour retourner dans son Val d’Anniviers et se consacrer à l’écriture.

Sa bibliographie est riche d’une quinzaine d’ouvrages, comme «Les Anniviards, barbares et civilisés» (2009) ou «La beauté du reste. Confession d’un conservateur de musée sur la perfection et l’enfermement de la Suisse et des Alpes» (1993).

ATS

