Architecture suisse en deuil – Décès du Tessinois Aurelio Galfetti L’architecte, cofondateur de l’Académie de Mendrisio avec Mario Botta, avait notamment construit le bâtiment Ulysse à Lausanne. Boris Senff

Aurelio Galfetti, architecte tessinois renommé, vient de décéder à l’âge de 85 ans. KEYSTONE

Aurelio Galfetti, qui vient de mourir à l’âge de 85 ans, faisait partie de cette supposée école tessinoise d’architecture aux côtés de Luigi Snozzi et de Mario Botta, autre éminents représentants de la mouvance avec lesquels il a d’ailleurs mené plusieurs projets en collaboration.

Très attaché à son canton d’origine – où il ouvre un bureau en 1960 et conçoit, dès 1965, l’emblématique piscine publique de Bellinzone –, l’architecte a essaimé des constructions en Italie (où il avait un bureau à Padoue avec l’ingénieur Luciano Schiavon) mais aussi aux Pays-Bas et en France, avec la médiathèque de Chambéry.

Tour circulaire lausannoise

Pour les Vaudois, et plus particulièrement les Lausannois, le nom de Galfetti restera attaché au bâtiment Ulysse – mais que tout le monde appelle la «tour Galfetti» – à la place Chauderon, construction circulaire et évidée qui a parfois fait jaser mais dont on regretterait presque la modestie des dimensions aujourd’hui…

L’ immeuble Galfetti à la Place Chauderon à Lausanne. Philippe Maeder

Il a également été professeur invité à l’EPFL dès 1984. En 1996, il fonde avec Mario Botta l’Académie d’architecture de Mendrisio qu’il dirige de 1996 à 2001. La variété de ses conceptions et de ses réalisations – il a aussi œuvré dans la restauration de Castelgrande à Bellinzone – rendent son approche difficile à résumer, mais elle trahit l’intérêt d’un grand éclectique aux principes suffisamment vastes pour s’appliquer à tout le champ de l’architecture.

Boris Senff travaille en rubrique culturelle depuis 1995. Il écrit sur la musique, la photographie, le théâtre, le cinéma, la littérature, l'architecture, les beaux-arts. Plus d'infos @Sibernoff

