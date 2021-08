États-Unis – Décès d’un membre fondateur des Kool and the Gang Dennis «Dee Tee» Thomas est décédé samedi à l’âge de 70 ans, dans le New Jersey. Le groupe avait déjà perdu l’an dernier l’un de ses leaders, Ronald Bell.

Dennis Thomas (à gauche, en costume bleu) et d’autres membres du groupe Kool and the Gang, le 14 juin 2018 à New York. AFP

Dennis «Dee Tee» Thomas, l’un des cofondateurs du légendaire groupe de funk et disco Kool and the Gang, célèbre pour ses tubes comme «Celebration», est décédé samedi à l’âge de 70 ans, a annoncé la formation.

«Le 7 août 2021, Dennis Thomas (connu sous le nom de «Dee Tee»), mari, père bien-aimé et cofondateur de Kool and the Gang, est décédé paisiblement dans son sommeil à l’âge de 70 ans dans le New Jersey», a indiqué sur sa page Facebook le groupe, qui avait déjà perdu l’an dernier l’un de ses leaders, Ronald Bell.

«Membre original de Kool and the Gang, Dennis était connu comme la quintessence du mec cool, apprécié pour ses vêtements et chapeaux branchés, et son comportement décontracté», lui rendent hommage ses partenaires. «Saxophoniste alto, flûtiste, percussionniste» et «maître de cérémonie lors des concerts», il était apparu pour la dernière fois avec le groupe le 4 juillet dernier, lors du Hollywood Bowl de Los Angeles, précisent-ils.

Fondé en 1964 dans le New Jersey, d’abord sous le nom des Jazziacs par les frères Robert et Ronald Bell, et notamment Dennis Thomas, Kool and the Gang a une longévité rare, autant sur scène que dans les boîtes de nuit, où il fait encore danser. «Celebration», «Jungle Boogie», «Get down on it», «Ladies’ Night», le groupe compte de nombreux tubes et a inspiré de nombreux classiques du rap.

AFP

