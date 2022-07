Protection de l’environnement – Déchets alimentaires humains, «une menace» pour les ours polaires De plus en plus «d’interactions négatives» ont été enregistrées entre l’homme et l’animal, a annoncé mercredi l’ONG Polar Bears International.

À Kaktovik, le site protégé de déversement sur la plage des restes de baleines boréales, que la communauté inupiat chasse traditionnellement, attire chaque automne jusqu’à 90 ours polaires. (Photo d’illustration) KEYSTONE/EPA/JIM LO SCALZO

Les déchets alimentaires humains, en attirant les ours polaires vers les communautés humaines, mettent ces animaux en danger, ont averti mercredi les scientifiques. Ces plantigrades sont gravement menacés par le changement climatique.

Il ne s’agit que de l’un des incidents de plus en plus nombreux montrant la menace que représentent les déchets alimentaires pour ces animaux en danger, selon les scientifiques et les défenseurs de l’environnement.

Avec le réchauffement climatique, la région arctique se réchauffe environ trois fois plus vite que la moyenne mondiale, ce qui signifie qu’il y a moins de banquises, zone de chasse pour ces animaux.

Énorme problème pour les ours

«Nous assistons à une augmentation lente et régulière des interactions négatives entre l’homme et l’ours polaire, alimentée en grande partie par la diminution de la banquise, qui pousse davantage d’ours sur le rivage pendant de plus longues périodes et dans davantage d’endroits», a déclaré Geoff York, directeur principal de la conservation de l’ONG Polar Bears International.

Dans cette nouvelle analyse, les chercheurs ont examiné comment la nourriture jetée, notamment dans les décharges, attire les ours polaires vers les communautés humaines et les met en danger. «Nous savons, grâce au monde des ours bruns et noirs d’Europe et d’Amérique du Nord, que les décharges constituent un énorme problème pour les ours».

À Kaktovik, en Alaska, le site protégé de déversement sur la plage des restes de baleines boréales, que la communauté inupiat chasse traditionnellement, attire chaque automne jusqu’à 90 ours polaires venus d’un rayon de 160 kilomètres.

La nourriture humaine est un énorme problème pour les ours», a déclaré Geoff York, qui a co-écrit le rapport publié dans la revue de conservation Oryx. «La situation risque de s’aggraver si l’on ne s’y attaque pas».

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.