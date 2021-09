C’est vous qui le dites 30 septembre - Déchets, drame de Morges, polémique, Tunnel du LEB

Déchets

Les canettes en alu jetées dans la nature

Je suis agricultrice et j’aimerais que les gens prennent conscience des conséquences que peut avoir la négligence de jeter ses déchets dans la nature. Il y a six ans, j’ai perdu une vache qui avait avalé de l’aluminium provenant d’une canette de boisson. Elle est morte à la naissance de son veau et n’a donc pas pu le nourrir.

En effet, les canettes sont le plus souvent en aluminium et jetées dans la nature, elles se retrouvent très vite en milliers de petits morceaux, déchiquetées par des machines, et c’est alors que les vaches avalent ces petits morceaux qui leur lacèrent les intestins et les font mourir.