Cinquante tonnes, c’est le poids moyen cumulé de sept éléphants d’Afrique, mais aussi malheureusement la quantité de plastique qui finit chaque année dans le lac Léman. Si plus de la moitié de cette masse gargantuesque est constituée de microparticules résultant de l’usure des pneus des voitures roulant sur nos routes, les emballages, gobelets, bouteilles en PET et autres contenants à usage unique en représentent une part non négligeable.

«Cela bouge ailleurs sur la planète, mais rien de comparable ne semble se profiler en Suisse.»

Pas besoin par ailleurs de se balader au bord du lac pour constater que cette invasion de plastique dans les espaces naturels est une réalité inquiétante dans notre pays à la réputation pourtant si «propre en ordre»: sur les bords de routes cantonales, les sentiers forestiers, les pistes de ski… Les déchets plastique sont partout, et représentent un danger pour l’environnement, mais aussi pour la santé humaine, puisqu’en se dégradant ils finissent par devenir infiniment petits, et se retrouvent donc sous forme de nanoparticules dans la chaîne alimentaire, comme dans l’eau que nous buvons, avec des conséquences encore mal connues pour notre organisme.

Le temps semble donc résolument venu d’agir pour combattre ce véritable fléau! L’Union européenne (UE) a légiféré récemment en la matière, interdisant à partir de 2021 certains produits plastique à usage unique, comme les pailles, les cotons-tiges ou encore la vaisselle jetable. L’île caribéenne de la Dominique a précédé l’UE de deux ans dans cet objectif, alors que 34 pays africains ont quant à eux banni les sacs plastique non biodégradables.

Aux cantons et communes d’agir

Cela bouge dans le bon sens ailleurs sur la planète, mais rien de comparable ne semble malheureusement se profiler dans notre pays, où une motion déposée par la conseillère nationale écologiste Delphine Klopfenstein Broggini demandant la fin de la vaisselle jetable dans la restauration à l’emporter a été refusée par le parlement en juin 2022.

C’est donc à l’échelle cantonale ou communale qu’il nous appartient d’agir. C’est ce qu’a par exemple fait la Ville de Genève il y a trois ans déjà, en interdisant les produits à usage unique pour les activités se déroulant sur son domaine public et soumises à autorisation. Le Canton de Neuchâtel vient également de légiférer en ce sens.

Généraliser l’emploi de vaisselle réutilisable dans les manifestations, comme les Jeunesses campagnardes le font depuis plus de dix ans avec les gobelets. Développer des systèmes de consignes incitant les usagères et usagers à ramener les emballages plutôt que de les jeter. Sensibiliser encore davantage la population aux risques et problèmes liés au «tout plastique» ou encore soutenir l’utilisation de matériaux alternatifs… Les solutions existent, et il est urgent de les appliquer à notre échelle si nous voulons éviter de voir notre lac et plus généralement notre environnement étouffer sous une funeste chape de déchets.

Alberto Mocchi Afficher plus Député au Grand Conseil, Les Verts. 24 heures / Florian Cella

