Cyclisme – Décimé par le Covid, le Tour de Suisse a un nouveau leader Une trentaine de coureurs n’a pas pris le départ de la 6e étape entre Locarno et Moosalp. Nico Denz s’est imposé et Jakob Fuglsang s’est emparé du maillot jaune après 180 km de course et plus de 4200 m de dénivelé. Robin Carrel

Le nouveau maillot jaune Fuglsang a pris toutes ses précautions. keystone-sda.ch

Seize abandons la veille, 29 non-partants vendredi, avec, dans l'interminable liste de forfaits, le maillot jaune et vainqueur de la veille Vlasov, mais aussi Hirschi et tout son Team UAE, les Alpecin de Dillier, quatre coureurs d'EF Education-Easy Post (Uran, Bissegger, Carthy, Bettiol), deux d'Israel-Premier Tech (Hollenstein, Berwick), Pidcock (Ineos-Grenadiers), Aranburu (Movistar), Brambilla (Trek-Segafredo) et Vervaeke (Quick-Step). Sur le 152 cyclistes au départ de Küsnacht, ils n'étaient plus que 93 au départ et encore trois de moins à l’arrivée!

A deux semaines du Tour de France, les équipes ne prendront plus le moindre risque. Elles vont toutes espérer que les malades récupéreront vite - Sagan, par exemple, avait mis près de 3 mois à retrouver un niveau correct après avoir été infecté - et que leurs coéquipiers, retirés de la boucle helvétique par précaution, ne seront pas touchés à leur tour. La vague ne semble pas toucher que la compétition suisse, puisque des cas ont aussi été détectés au Tour de Slovénie, qui se court dans le même temps.



«C'est compliqué et ça nous rend tous tristes. Mais tous connaissent les règles!, a expliqué au départ Olivier Senn, le directeur du TdS. Les 18 formations encore en lice ont toutes accepté de continuer et le Tour ne sera pas annulé aujourd'hui. Nous ferons un nouveau point samedi matin, en espérant que la vague s'arrête là. Pour l'instant, nous poursuivons l'épreuve comme prévu. Il n'y a aucun impératif de stopper la course actuellement. Les équipes qui ont décidé de partir ont toutes suivi leurs propres règles.»

Dans ces conditions, le sportif est passé au second plan et c'est bien dommage. Car les images, sur ce parcours entre Valais et Tessin, étaient incroyables, dignes des cartes postales de l'époque et des plus beaux clichés Instagram d'aujourd'hui. Les deux très longs cols au programme, grimpés par des températures frôlant voire dépassant par endroit les 30 degrés, ont été impitoyables. Vlasov forfait, c'est le Danois Fuglsang qui a porté le maillot de leader et qui l’a conservé au sommet. Küng a impressionné et a perdu moins de 30 secondes sur les meilleurs grimpeurs. Il est 7e au général.



Champoussin, Herrada, Matthews, Pacher, Denz, Pasqualon, van Moer, Oliveira, Masnada, le meilleur grimpeur Simmons et le Suisse Thalmann ont ouvert la route quasiment toute la journée. Ils comptaient encore plus de 6 minutes d’avance avant d’attaquer la montée impitoyable en direction de Moosalp. Malgré ce col à plus de 2000 mètres d’altitude, sur plus de 15 km à 8%, en-dessus de Viège il a fallu avoir recours à la photo-finish pour départager Champoussin et Denz. C’est finalement l’Allemand, qui a «sucé des roues» toute la journée, qui l’a emporté. Thalmann a fini 7e.

Samedi, si le départ peut être donné et que de nouveaux cas ne se déclarent pas d’ici-là, la 7e étape entre Ambri et Malbun fera encore une fois la part belle aux grimpeurs, avant le contre-la-montre final de dimanche à Vaduz. Au programme, le long Col du Lukmanier en apéritif (18 km à 5,5%), avant d'enchaîner sur deux petites bosses de 3e catégorie en plat de résistance, pour terminer par le dessert et la montée vers Malbun au Liechtenstein (12,8 km à 8,4%).



