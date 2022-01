Hockey sur glace – Décisif, Hischier voit double Le Haut-Valaisan a inscrit deux buts, dont celui de la victoire dans la prolongation, et ainsi permis aux New Jersey Devils de battre les Washington Capitals (4-3 ap). Sport-Center

La joie de Nico Hischier, félicité par ses coéquipiers après son but en prolongation. keystone-sda.ch

C'est ce qu'on attend d'un joueur repêché si haut. Ce qu'on est en droit d'espérer d'un capitaine, quand bien même celui-ci n'est âgé que de 22 ans. Dans la nuit de dimanche à lundi, Nico Hischier a porté les siens, inscrivant le 3-1 à la 21e et le but gagnant à la 63e, sur une passe magnifique de Jack Hughes.

Si le No 1 de la draft 2017 a encore une fois été très bon, il convient de saluer également la performance de Jonas Siegenthaler. Le Zurichois de 24 ans a patiné pendant 25'25, le 2e temps de jeu de sa franchise ce soir-là, étant crédité d'un assist sur le 1er but de son compatriote. L'ancien junior des ZSC Lions a surtout bloqué la bagatelle de 6 tirs adverses.

Ce succès arraché dans le temps supplémentaire, avec également le portier Akira Schmid sur le banc, a permis aux Devils de fêter une troisième victoire d'affilée qui fait un bien fou au moral. Mais avec 31 points en 33 parties, les New-Jerséyens restent tout de même à bonne distance des play-off. Si le Covid le permet, ils enchaîneront mardi soir à Boston, face aux Bruins, des concurrents directs.

A Chicago, ça s'est en revanche très mal passé pour Philipp Kurashev et ses Blackhawks, battus à plate couture par les Flames de Calgary (1-5). L'attaquant grison de 22 ans a passé plus d'un quart d'heure sur la surface gelée, dont 1'24 en avantage numérique. Il n'a pas trouvé la faille et a même terminé la rencontre avec un bilan négatif (-1).

Cette nuit de NHL a été marquée par le superbe coup du chapeau réussi par Mika Zibanejad, l'attaquant des New York Rangers. Le Suédois de 28 ans, bien aidé par la performance majuscule de son portier Igor Shesterkin devant le but, a permis aux joueurs du Madison Square Garden de venir à bout du Tampa Bay Lightning (4-0). Les New Yorkais, privés d'Artemi Panarin (protocole Covid), ont pourtant été dominés 38-17 au nombre de tirs au but.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.