Un film noir et amoureux – «Decision to Leave» s’envoie en l’air et dans Mahler Le Coréen Park Chan-wook tire sur la corde sensible de l’amour qui s’invite dans une enquête criminelle. Prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Cécile Lecoultre

«Decision to Leave» chorégraphie selon des codes initiés la passion d’un flic de Busan (Park Hae-il), et d’une hypnotisante veuve suspectée d’avoir occis son mari (Tang Wei). Filmcoopi/DR

Un fonctionnaire des services de l’immigration à Busan tombe d’une falaise. Sa veuve est interrogée par l’inspecteur Hae-joon, confie son passé de Chinoise manipulée, la brutalité de l’époux, ses malversations. Le flic doute…

Lui-même est mal marié à une épouse si ennuyeuse qu’elle ne fait l’amour que pour prévenir l’hypertension. Insomniaque solitaire qui se réveille 47 fois par nuit, ce policier fantasme beaucoup sur la beauté de la jeune femme, sur sa potentielle culpabilité.

Hitchcock et Wong Kar-wai

Film très précis sous couvert de flou artistique, «Decision to Leave» a valu le prix de la mise en scène au réalisateur coréen Park Chan-wook, et ce n’est pas volé. En cinéphile, le Coréen croise le polar d’amours toxiques passées au tamis psychanalytique du «Vertigo» (1958), d’Alfred Hitchcock, avec une suavité volcanique évoquant «In the Mood for Love» (2000), par Wong Kar-wai. En vérité, l’alliage produit un «beau grand long film» qui n’atteint aucun de ces sommets.

«Decision to Leave» accumule les plans «arty» cadrés avec une sophistication si poursuivie qu’elle en devient un peu mécanique. Filmcoopi

À la cinquantaine, ce cinéaste a émoussé ses rages du début de XXIe siècle, quand il filmait, avec «Sympathies for Mister Vengeance» ou «Old Boy», de sidérales descentes aux enfers. «Decision to Leave» a perdu ce rush d’adrénaline qui laissait pantois. Le radoucissement n’implique pas la mollesse mais s’abandonne aux atermoiements, quitte à envisager d’autres cruautés.

«Old Boy» en 2003, avait sidéré le Festival de Cannes. C’était il y a vingt ans… DR

Le scénario lui a été inspiré par une vieille rengaine mélancolique, «Brume», matérialisant ainsi l’amour qui aveugle le policier et brouille son jugement. Mais le forte ici, vient d’une bande-son calée sur la 5e Symphonie de Mahler, vigoureuse et poignante dont les mouvements viennent en vagues tempétueuses rappeler le drame en cours.

Pourtant jamais l’osmose musicale de «l’humeur de l’amour» n’atteint des sommets ici, toujours empêchée par la satanée enquête de l’inspecteur Hae-joon. C’est la singularité de ce film noir qui se joue en valse-hésitation.

La passion ne devrait guère s’encombrer de morale et, comme sur ces falaises émotionnelles que les paysages suggèrent avec obstination, balayer tous les indices d’une enquête policière. Mais la logique cartésienne finit par l’emporter après un marathon de séduisants faux-semblants, d’entourloupes mémorielles et autres trouvailles photogéniques. Encore heureux que Marcel Proust ne connaissait pas les SMS, Park Chan-wook ne s’en serait jamais remis.

