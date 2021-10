Espace – Pékin lance avec succès sa plus longue mission spatiale habitée

Ambition spatiale chinoise Afficher plus

L’ambition chinoise de bâtir une station a été nourrie par le refus américain d’accepter des Chinois dans la Station spatiale internationale (ISS) – issue d’une collaboration entre États-Unis, Russie, Canada, Europe et Japon.

Elle est devenue en mai le deuxième pays, après les États-Unis, à faire évoluer sur Mars un petit robot. La Chine avait également posé début 2019 un engin sur la face cachée de la Lune – une première mondiale.

L’an passé, elle avait rapporté des échantillons lunaires et finalisé Beidou, son système de navigation concurrent du GPS américain. Elle a placé jeudi en orbite autour de la Terre son premier satellite d’observation du soleil. À un horizon plus lointain, Pékin prévoit d’envoyer des humains sur la Lune (vers 2030) et d’y ériger une base avec la Russie