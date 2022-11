En Suisse, une partie de la droite libérale et conservatrice critique les revendications des personnes racisées en employant le terme «tyrannie des minorités». Employer le concept «dictature/tyrannie des minorités» pour contester et délégitimer la parole des minorités est non seulement mal fondé, mais surtout peu constructif sur le plan social et intellectuel.

Si nous admettons la «tyrannie des minorités», devrions-nous également déduire qu’il existe la tyrannie de la majorité? Peut-on conclure en 2022 que la non-reconnaissance des personnes racisées est due à la volonté de la démocratie occidentale, par laquelle la majorité décide d’opprimer la voix des personnes étrangères? Non! D’après moi, on ne peut analyser la complexité d’un mouvement social et ses revendications par la stigmatisation. Surmontons ce discours réducteur et parlons plutôt de l’importance de la diversité et son inclusivité.

«L’histoire n’est pas neutre, et celle-ci a configuré notre espace public, qui mérite d’être (re)questionné et objectivé.»

Disons-le, seule l’inclusion des minorités, par des démarches politiques capables de valoriser une meilleure représentation sociale, peut réduire les différentes discriminations. La Suisse a cette richesse de posséder une société multiculturelle qu’aucune étude scientifique sérieuse ne peut contredire. D’après le dernier rapport publié par l’Office fédéral de la statistique «39% de la population résidante permanente de 15 ans ou plus était issue de la migration en 2021». Ce constat nous confirme la nécessité de favoriser les voix des différentes cultures, et, pourquoi pas, de décoloniser l’espace public.

L’histoire n’est pas neutre, et celle-ci a configuré notre espace public, qui mérite d’être (re)questionné et objectivé. Aujourd’hui, plusieurs rues, lieux et statues, portent des noms de personnalités scientifiques, hommes politiques et commerçants ayant par le passé adhéré aux théories racialistes, dont certains ont participé à l’entreprise colonialiste et esclavagiste.

Faut-il ne rien faire? Non! Nous devons expliquer ce phénomène colonial et reconnaître les erreurs commises, avec l’objectif de sensibiliser les citoyens. Plusieurs possibilités existent et le rapport établi par un groupe de chercheuses et chercheurs de l’IHEID, mandaté par la Ville de Genève, nous donne d’ores et déjà des pistes solides: la recontextualisation in situ, le déboulonnement (ou démantèlement), le déplacement, le déshonneur, le voilage, le vacillement, le doublement et l’inaction.

Une réflexion est nécessaire

Globalement, ce rapport nous montre qu’il faut une réflexion approfondie sur notre histoire coloniale et notre espace public, avec des solutions ad hoc en prenant en compte les particularités et complexités. Grâce aux experts du domaine, toutes les grandes villes (dont Lausanne) doivent impérativement faire un état des lieux de ce passé.

«Décoloniser» l’espace public ne vise en aucun cas à falsifier notre histoire commune. Au contraire, il permet de contextualiser, de soulever un débat réflexif, et de surcroît, d’inclure la voix les minorités racisées dans notre temps présent.

Samson Yemane Afficher plus Conseiller communal PS, Lausanne

