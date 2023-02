Grâce au télescope James Webb – Découverte de six galaxies qui ne devraient même pas exister Il semble que l’Univers primordial permettait la formation de galaxies massives. Or cela contredit les modèles cosmologiques courants. Simon Angelo Meier

Cette mosaïque d’images d’une région de la constellation de la Grande Ourse a été prise par le télescope James Webb. Elle montre la position des six galaxies récemment découvertes et plus grandes qu’elles ne devraient l’être. NASA, ESA, CSA, I. Labbe (Swinburne University of Technology)

Elles ne devraient même pas exister, du moins sous cette forme: les six nouvelles galaxies découvertes par le télescope James Webb à l’aide de ses instruments infrarouges étaient déjà plus lourdes que 10 milliards de masses solaires, 500 à 700 millions d’années après le Big Bang. Elles contredisent ainsi les modèles cosmologiques courants. En effet, on pensait jusqu’à présent que les galaxies avaient besoin de temps pour grandir. Or chacun des six corps célestes est des milliards de fois plus grand que notre Soleil. Les premières galaxies que l’on connaissait jusqu’à présent étaient généralement des galaxies naines comptant environ 100 millions d’étoiles. Les galaxies modernes, comme notre Voie lactée, comptent environ 100 milliards de soleils.