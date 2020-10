Recherche médicale – Découverte majeure dans le traitement d’un cancer Des scientifiques genevois ont mis au point une technique sans effets secondaires et plus performante que la chimiothérapie pour combattre le cancer colorectal. Xavier Lafargue

Patrycja Nowak-Sliwinska, professeure à la Section des sciences pharmaceutiques de l’UNIGE, a dirigé l’équipe de chercheurs qui a mis au point la technologie TGMO. UNIGE

C’est l’un des trois cancers les plus répandus en Suisse. Il touche cinq personnes sur cent avant l’âge de 75 ans et est responsable de 1700 décès par année, selon les chiffres de la «Revue médicale suisse». Le cancer colorectal, appelé aussi cancer du côlon ou du rectum, fait donc des ravages. On dénombre d’ailleurs 4500 nouveaux cas par an. Mais une nouvelle technique de traitement, qui vient d’être mise au point, pourrait, à terme, modifier la donne.