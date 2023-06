Prouesse architecturale à Jouxtens-Mézery – Découvrez la maison bâtie autour d’un cèdre Georges et Danièle Jungo ont ouvert les portes de leur maison insolite ce week-end. Visite de la Maison du Cèdre, où l’arbre centenaire est une pièce à part entière du domicile. Lisa Chérifi Emmanuel Borloz

Pas question de raser l’arbre pour bâtir la maison. La solution: construire tout autour. JEAN-PAUL GUINNARD

De loin, l’image prise au drone est impressionnante. On y voit une belle maison, transpercée de part en part par un cèdre centenaire qui culmine à 35 mètres. De près, «l’effet wow» se poursuit. En entrant dans cette maison de l’Ouest lausannois dont l’atypique n’est pas un vain mot, difficile de dire où s’arrête la maison et où commence l’arbre monumental. Et pour cause: le cèdre, première chose que l’on voit en entrant, qui se laisse admirer depuis les chambres et le salon, fait intégralement partie de la demeure, dont la construction a été achevée l’été dernier.

Après sept ans de développement, temps nécessaire pour venir à bout des nombreux défis qu’impose une telle prouesse architecturale. Un projet conçu autour d’une vision: à la place d’abattre un arbre, pourquoi ne pas construire une maison tout autour?

Cèdre pas négociable

Ce week-end, dans le cadre des portes ouvertes des journées SIA, la Maison du Cèdre, à Jouxtens-Mézery, a vu passer curieux et autres amoureux de maisons pas comme les autres. Vendredi, Georges et Danièle Jungo, les propriétaires des lieux, et l’architecte Thierry Baechtold, de l’Atelier nou, de Pully, qui signe la réalisation, nous ont fait visiter l’ensemble. Tour du propriétaire.

Tel un majordome qui culmine à 35 mètres, l’arbre vous accueille dès l’entrée. FLORIAN CELLA

L’histoire de la Maison du Cèdre commence lorsque le couple, qui vit là de longue date, décide de «transformer la maison familiale en deux appartements fonctionnels et faciles à vivre pour y passer ses vieux jours». Le choix se porte sur l’idée d’une deuxième maison sur le terrain. Mais il faut composer avec le vénérable cèdre, qui observe le quartier depuis plus d’un siècle.

Pour les Jungo, pas question de le faire tomber. «Nous ne voulions pas couper le cèdre», confirme le couple, qui met donc l’architecte face à un défi: construire autour du géant de bois. La maison devra trouver sa place sous la couronne de 20 mètres. «Le cèdre a dicté beaucoup de choses dans le projet. C’est un être vivant qui a besoin d’être pris en considération. Que l’on respecte son espace. La maison a donc été pensée comme un lieu de vie partant du cèdre et établi autour de lui», explique Thierry Baechtold.

Pas de béton au sol

Au chapitre des contraintes, il faut penser aux racines et aux branches de l’arbre. On crée donc un toit à quatre pans qui les épargne, un patio vitré qui laisse le tronc respirer. «Ce n’est pas qu’un simple arbre, c’est aussi une fraîcheur, un bruit, des feuilles qui tombent par terre. Le patio conserve son odeur. Quand il pleut, il y a une odeur de forêt dans toute la maison, poursuit l’architecte. C’est aussi une lumière particulière que nous tenions à garder. Nous avons alors réfléchi au meilleur moyen de prolonger cette lumière dans l’espace de vie.»

Le cèdre est visible des quatre coins de la maison. FLORIAN CELLA

Pour préserver le cèdre, les machines de chantier n’ont pas voix au chapitre durant la construction. «C’est une mise en œuvre à mains d’hommes», se souvient Thierry Baechtold. Dans le même souci de préservation de la nature à laquelle il faut s’adapter, la construction est essentiellement de bois, réalisée sur système de vis Krinner pour ne pas endommager les racines de l’arbre.

Sa particularité? Être démontable. «Il n’y a pas de béton sur le sol. Uniquement des vis qui ont été mises entre les racines de l’arbre. Si on le souhaite, il est tout à fait possible de tout démonter et de laisser le terrain dans son état quasi d’origine», vante l’architecte.

Inspiration japonaise

L’intérieur et l’extérieur de cette habitation s’inspirent d’un style architectural traditionnel japonais. D’une superficie de 130 mètres carrés, la maison est répartie sur un seul étage avec deux zones distinctes. La zone

nuit abrite deux chambres avec salle de bains. La zone jour est un espace ouvert qui combine le salon, la cuisine et la salle à manger reliée au porche.

