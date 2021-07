Contrôle de vitesse – Découvrez le nouveau radar de la police de Lausanne Il ressemble à un petit chariot, ou à une poubelle qu’on aurait posée sur la chaussée. Ce nouvel appareil, plus souple et maniable, flashe depuis la mi-juillet. Laurent Antonoff

Le nouvel appareil peut être utilisé dans des rues où il est difficile de stationner une voiture-radar. Police de Lausanne

On dirait un petit chariot. Ou une poubelle posée sur la chaussée. C’est le tout nouveau radar mobile de la police de Lausanne en fonction depuis quelques jours. En raison de sa petite taille, il est plus souple et plus maniable que les autres. Les contrôles effectués avec ce nouvel appareil se dérouleront dans les mêmes conditions que ceux menés à partir d’une voiture-radar. «Son faible encombrement offrira l’avantage de pouvoir l’utiliser dans des secteurs où il est difficile de laisser un véhicule, par exemple dans des rues offrant peu d’emplacements pour le stationnement ou encore à proximité des écoles, afin d’améliorer la sécurité routière en luttant contre les vitesses excessives», explique la police.