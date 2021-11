Mon voisin est milliardaire – Découvrez les 10 Vaudois les plus riches Le magazine Bilan publie son classement 2021 des 300 plus grosses fortunes de Suisse. Focus sur le canton de Vaud. Laurent Antonoff

Le classement 2021 des 300 plus grosses fortunes de Suisse, par le magazine Bilan, vient tout juste de sortir. La famille Hoffmann reste sur la plus haute marche, avec une fortune estimée entre 34 et 35 milliards de francs. (KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari) keystone-sda.ch

Ils ne sont pas champions de tennis, de sports automobiles ou chanteurs à succès. Eux versent plutôt dans la pharma, les montres, dans la métallurgie ou l’hôtellerie de luxe. Et de toute façon, ils ne concourent pas dans la même catégorie: leurs fortunes se comptent en milliards de francs.

Ce sont les 10 Vaudois les plus riches, selon le classement 2021 du magazine Bilan qui vient de paraître. À noter que les plus fortunés du pays restent les membres de la famille Hoffmann, Oeri et Duschmalé (entreprise Roche): 34 à 35 milliards de francs.

En queue de peloton, une septantaine de «simples millionnaires» se retrouvent ex aequo avec une fortune estimée entre 200 et 300 millions de francs. Parmi eux: Tina Turner, Robin Williams, la famille Brunsching (Bon génie) et Zweifel (des chips du même nom), Sebastian Vettel ou encore André Kudelski.