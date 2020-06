Suisse – Découvrez les cantons qui comptent le plus de centenaires Lundi, l'Office fédéral de la statistique a rendu public les chiffres sur la répartition des centenaires au sein de la population suisse. Bâle-Ville, le Jura et le Tessin sont en tête.

La moyenne du pays en 2018 s'établissait à 18 centenaires pour 100'000 habitants. KEYSTONE

Bâle-Ville, le Jura et le Tessin sont les cantons qui comptaient le plus de centenaires en 2018 en Suisse, soit plus de 30 pour 100'000 habitants. Ceux qui en dénombraient le moins étaient l'Argovie et Obwald, avec moins de 10 centenaires pour 100'000 habitants.

La moyenne du pays en 2018 s'établissait à 18 centenaires pour 100'000 habitants, précise lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Genève arrivait en quatrième place des cantons comptant le plus de centenaires (29 pour 100'000 habitants). Parmi les cantons romands, Fribourg est celui qui en dénombre le moins (12 pour 100'000 habitants).

La répartition cantonale est légèrement différente lorsqu’on rapporte le nombre de centenaires à celui des seniors (65 ans ou plus). Le trio de tête se compose alors de Bâle-Ville, Genève et le Jura, qui affichent respectivement 191, 176 et 170 centenaires pour 100'000 seniors.

Plus de 80% de femmes

De 1950 à 2010, le nombre de centenaires a quasiment doublé tous les 10 ans dans le pays. Cette évolution s’est stabilisée à partir de 2012: le nombre de personnes dans ce groupe d'âge oscille désormais entre 1500 et 1600, parmi lesquelles se trouvent plus de 80% de femmes. A la fin de 2018, la doyenne de la Suisse était âgée de 110 ans.

On estime qu’une fille sur quatre et qu’un garçon sur six nés en 2018 pourraient devenir centenaires. Du point de vue de l’état civil, la grande majorité des centenaires sont veuves. Il est cependant intéressant de noter que près d’un centenaire sur dix n’a pas changé d’état civil tout au long de sa vie et est donc resté célibataire.

L'Albanie championne d'Europe

Avec 845 centenaires pour 100'000 habitants, l’Albanie affichait de très loin le plus haut taux de centenaires d’Europe au 1er janvier 2019. Elle était suivie par la Turquie (213) et la Grèce (87). La Suisse se situait dans le milieu du classement (18), avec des valeurs similaires à l’Allemagne, la Hongrie ou le Danemark.

( ATS/NXP )