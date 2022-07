Fête nationale – Découvrez les festivités du 1er Août dans les communes vaudoises Raclette, saucisses, musique traditionnelle et cortège aux lampions sont au programme des communes. Au lieu des feux d’artifices, certaines communes misent sur les spectacles de sons et lumières. Jérôme Cachin Fanny Giroud Paul Ronga

VQH

Les célébrations de la Fête nationale suisse ressortent du tunnel covid de ces deux dernières années, comme bien d’autres manifestations. Et voilà que pour l’édition 2022, la sécheresse corsette une bonne partie des lieux de fête. Sur tout le territoire vaudois, le niveau de danger de feu de forêt est de 4 sur 5, qualifié de «fort».

Les restrictions sont ainsi toujours en vigueur, même si quelques gouttes sont tombées du ciel: «Les modèles de météo pour ces prochains jours confirment une situation chaude et sèche et nous imposent une grande vigilance», confirme Jean Rosset, inspecteur cantonal des forêts. Il reste donc interdit à quiconque de faire du feu et d’allumer pétards, vésuves, et fusées d’utiliser tout engin pyrotechnique. Grillades et barbecues? Oui, mais seulement sur un sol en dur, loin de toute végétation et s’il n’y a pas de vent.

Les communes peuvent toujours organiser des feux du 1er août et des feux d’artifice, sur le lac. Sur terre, ça se corse: il faut les allumer loin des bâtiments, des forêts, des cultures et des broussailles, et toujours sous la surveillance des pompiers. Les décisions d’annulations se succèdent, à tel point que notre carte interactive n’est peut-être pas à jour, ici ou là.

Sécheresse ou pas, le débat sur le maintien des feux d’artifice est d’ores et déjà lancé. Les animaux souffrent de leurs détonations et ils polluent. La municipalité rose et verte de Lausanne, elle, s’est prononcée depuis quelques années: en gros la pollution réelle de son feu d’artifice à 50 000 francs est négligeable, estime-t-elle. N’empêche, dans trois communes, on se passe de feux d’artifice: Gland et Renens proposent des spectacles lumineux, tandis que Cudrefin a commandé un ballet de drones.

Dans les 300 communes vaudoises, la Fête nationale se décline sous de multiples formes: de la sortie en famille à la fiesta nocturne. Il y a les parties officielles minimalistes, et il y a des orateurs plus notoires prestigieux, comme Ignazio Cassis à Lausanne, Alain Berset à Vully-les-Lacs, les conseillers d’État vaudois (de droite), le président de l’UDC suisse Marco Chiesa et des parlementaires fédéraux vaudois. De quoi parleront-ils donc? De cohésion, de fédéralisme, des crises internationales, de la guerre en Ukraine, du climat, de la solidarité, de l’AVS.

