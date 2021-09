Primes maladie pour le canton de Vaud – Découvrez les montants des primes 2022 des principales caisses Combien allez-vous payer par mois pour vos primes maladie l’année prochaine? Consultez nos tableaux. DÉVELOPPEMENT SUIT

Tous les cantons romands verront leur prime maladie baisser en 2022. Plus largement, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins diminuera dans toute la Suisse de 0,2%, une première depuis 2008. Vaud enregistrera une baisse de 0,1%. La prime moyenne s’élèvera à 315,30 francs. Selon le canton, l’évolution sera comprise entre -2,1% et +1,4%, a indiqué l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans un communiqué mardi. Les projections montrent une baisse de la prime moyenne dans plus de la moitié des cantons. Ces dix dernières années, la prime moyenne a augmenté de 2,4% par an en moyenne.