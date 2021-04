Qui sera le reporter de l’année en Suisse? – Découvrez les Swiss Awards de la photographie 2021 Avant de couronner le meilleur photographe de presse de l’année le 28 avril, le jury a procédé à une première remise de prix par catégorie. Cécile Lecoultre

La Vaudoise Sarah Carp capte les jeux d’enfants dans sa série «Parenthèse», de rires en angoisses. SARAH CARP/DR

Aucune catégorie des Swiss Awards de la photographie 2021 n’échappe au Covid-19. Alors que sera décerné le trophée suprême de meilleur photographe de presse de l’année le 28 avril, le jury a annoncé les gagnants des six catégories secondaires: actualités, vie quotidienne, histoires suisses, portrait, sport, international. Plus que jamais, pourtant, d’un répertoire à l’autre, la puissance d’un regard sur une situation impose sa singularité.

Voir ainsi la Vaudoise Sarah Carp, remarquée dans la section Vie quotidienne pour sa série «Parenthèse», dont «Le Matin Dimanche» publia des images à l’époque. Diplômée de l’École de photographie de Vevey, établie à Yverdon-les-Bains, cette quadra mère de deux enfants, allie reportage et mise en scène avec une poésie qui exclut la fadeur. Dans le regard des gosses confinés à la maison s’esquissent d’infinies gradations émotionnelles, du doute à la malice.

Gestes barrières et photographie

Pour le jury, jamais la dimension «vie quotidienne» n’aura autant été affectée qu’en cette année de Covid-19. Remarquant que «les mesures de protection qu’implique le virus ont affecté directement le travail des photographes», le président Bernhard Giger, journaliste, directeur du Kornhausforum, à Berne, et ses cinq collègues, ont souvent décelé les photographes qui dépassaient la contrainte, qui la sublimaient même. Comme pour signifier que, dans cette profession, le geste barrière avec le sujet se pose en difficulté quotidienne à surmonter, que cette résistance naturelle doit s’apprivoiser coûte que coûte.

Pablo Gianinazzi, déjà primé à plusieurs reprises, était au Tessin, à Locarno quand il a vu les premières victimes du Covid-19 arriver en masse à l’hôpital La Carità. © Ti-Press/DR

Croisé dans nos pages notamment, le travail de Pablo Gianinazzi, né en 1943, «Premier hôpital Covid en Suisse». Déjà récompensé à quatre reprises, le Tessinois transcende la réalité des urgences saisies par l’arrivée des premiers cas à La Carità, à Locarno. Dans le chaos des patients et soignants bataillant pour la survie, le photographe semble organiser des lignes, cadrer le tumulte. Une symétrie miraculeuse prend forme, un point de vue se précise, le drame se noue.

Le sport autrement

La matière sportive, avec ses dieux du stade et ses cohortes de foules, relève souvent du pain bénit, de jeux à s’approprier, pour les photographes de presse. Frappé au cœur par le coronavirus, comme la culture ou la gastronomie, ce domaine exhibe ses «parties fantômes» comme les membres amputés d’un être vivant. La photo du Leitzigrund zurichois d’Alexandra Wey glace. Les silhouettes de carton-pâte censées soutenir les Grasshopper oppressent comme un théâtre tragique.

Les stades comme des théâtres de marionnettes, vu par Alexandra Wey, primée aux Swiss Awards. KEYSTONE / DR

Bonheur du coronavirus

Dans cette édition d’ailleurs, les clichés ramenés de l’étranger, d’une qualité pourtant toute professionnelle, frappent moins. Comme si, dans un monde ébranlé dans un gigantesque repli sur lui-même, les circonvolutions les plus intimes pourvoyaient les sujets les plus inspirants. Ressurgissent alors des visions fugitives parmi la centaine de photographies sélectionnées: frontières suisses fermées pour la première fois, couples binationaux séparés par un grillage, danseurs trisomiques en pleine chorégraphie, tigre désœuvré dans sa cage au zoo.

A Lausanne, Mme Hélène G. D., découvre à 103 ans une application de vidéoconférence qui lui permet de converser avec ses proches à l’étranger. «Ca marche!» Un prix pour Matthieu Zellweger. Matthieu ZELLWEGER/HAYTHAM-REA / DR

Ou encore cette dame, un jour d’avril 2020 à Lausanne, qui soudain, à «103 ans et demi», comme elle le précise, initiée par une soignante à domicile aux joies de la communication numérique, réussit à parler à sa fille aux États-Unis et à son arrière-petit-fils aux Pays-Bas. «Ça marche!» et ses mains volettent comme les ailes d’un oiseau à travers les océans. Le photographe Matthieu Zellweger était là.

