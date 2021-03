Course à pied connectée – Découvrir le canton grâce à une offre «à gogo» Le Tour du Pays de Vaud se réinvente et propose six tracés chronométrés à parcourir seul ou accompagné durant six semaines, grâce à son smartphone. Pierre-Alain Schlosser

Le parcours yverdonnois passe par les alignements de menhirs néolithiques de Clendy. Gilles Simond-a

Les boulimiques de course à pied et de marche seront aux anges. Dès le mercredi 7 avril, ils pourront profiter de six nouveaux parcours, sur six semaines. Si l’offre coûte 37 francs (dossard envoyé par la poste, chronométrage et tee-shirt inclus), les participants pourront profiter de leur investissement jusqu’au 19 mai, autant de fois qu’ils le souhaitent! Une offre «à gogo» qui fera découvrir les charmes du canton de Vaud.

Le concept est simple. Pour participer, il suffit de s’inscrire. Les participants reçoivent alors un tee-shirt avec un dossard. Sur les 37 francs, 2 francs sont versés sous forme de don à Vaud Rando. Si le coureur ne veut pas de tee-shirt, il peut l’offrir à l’association Seven à Nyon, pour équiper des sportifs en situation de handicap mental. Ensuite, Datasport envoie un e-mail avec un lien pour se connecter à l’application Strava.