Élections à Montreux – Décroissance alternatives veut entrer à la Municipalité Le parti présente Quentin Talon, dont c’est la première candidature à une élection politique. Claude Beda

Quentin Talon entend se battre «pour un monde plus radieux». DR

Quentin Talon (31 ans) ingénieur physicien, ancien chef scout, actif dans diverses associations, voyageur à vélo et brasseur amateur, se porte candidat à la Municipalité de Montreux sous les couleurs de Décroissance alternatives. «Je veux me battre pour un futur plus radieux», commente-t-il. C’est sa première candidature à une élection.

Le mouvement naissant à Montreux, qui veut répondre aux urgences sociale et climatique, a aussi constitué une liste d’une dizaine de candidats au Conseil communal. Il entend être actif dans l’organisation du territoire communal et l’aménagement de l’espace public dans les villes et villages. «Il nous semble fondamental que les personnes se déplaçant à pied et à vélo puissent le faire en sécurité et agréablement, il est également nécessaire de développer des jardins potagers collectifs accessibles à tous.»