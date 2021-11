Reprises musicales – Deep Purple réussit son braquage à l’ancienne Le groupe anglais a occupé son confinement en reprenant les chansons de sa jeunesse. Décision judicieuse, choix éclairé: le bassiste Roger Glover s’explique. Francois Barras

Les lascars de Deep Purple n’ont pas eu besoin de se réunir pour réussir leur coup. Roger Glover est le numéro 5.

«J’étais sûrement Suisse dans une vie antérieure.» Roger Glover se marre mais l’image du barbu anglais en Waldstätten, la caboche ceinte d’un heaume métallique plutôt que de son fameux bandana et repoussant l’ennemi de sa guitare brandie telle une masse, flotte longtemps dans les airs. Suisse, le bassiste de Deep Purple?

C’est en tout cas là qu’il réside désormais avec son épouse et leurs deux enfants de 10 et 12 ans: le papy du rock, 75 ans aux fraises, est un papa gâteau. C’est aussi à mi-chemin entre Bâle et Zurich – plus exactement depuis l’atelier de réparation d’instruments d’un ami au doux nom de Jurassic Musik Park – qu’il répond au téléphone pour décortiquer «Turning to Crime», son dernier disque en date et premier album de reprises de Deep Purple (lire encadré).