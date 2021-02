Arts vivants en temps de Covid – Déferlante de spectacles attendus cet été Théâtres et collectifs concoctent des programmes spéciaux pour pallier l’afflux des reports. Avec un risque de collisions? Natacha Rossel

Pendant l’été 2020, les «Jeudis de l’Arsenic» (ici la performance de Simon Villains) ont fait un carton. Arsenic

Les chiffres donnent le tournis. Avec 97 représentations reportées, 55 en attente de nouvelles dates et 39 annulées, les compagnies romandes d’arts vivants vivent dans l’expectative… et l’angoisse. Au total, 158 productions (dont 75 vaudoises) ont été touchées par les fermetures des salles de spectacle et 1330 emplois ont été affectés. Cet état des lieux alarmant, dressé entre mars 2020 et fin janvier dernier par le collectif TRAC, met en lumière un engorgement que les salles peineront à absorber. Privés de scènes depuis des mois, artistes et équipes des théâtres phosphorent donc pour faire de l’été un vivier culturel foisonnant. Et revigorant.