Concertos et airs d’opéra célèbres – Défilé de solistes à la Haute École de musique de Lausanne Les étoiles montantes du classique sont accompagnées par l’OCL et l’Orchestre du Conservatoire. Matthieu Chenal

La pianiste Daria Korotkova fait partie des huit étudiants en master de soliste à se présenter en récital avec orchestre. DR

«Le chignon timide de la jeune Russe cachait un tempérament de feu et des doigts de fée», écrivions-nous en 2015 à propos de Daria Korotkova, alors étudiante de 20 ans à Berne. Elle avait brillamment décroché le premier prix du Concours d’interprétation musicale de Lausanne (CIML) en 2015 et suscitait également l’enthousiasme du vice-président du Jury, Christian Favre: «La victoire de Daria Korotkova est un événement dans notre histoire, nous n’avons jamais eu un talent de ce calibre!» Depuis, Christian Favre a fait venir la pianiste russe dans sa classe; elle aura été l’une de ses dernières élèves.

À lire aussi Abo Une pianiste russe éblouit le jury du Concours de Lausanne Huit talents émergents Dans le cadre des examens de master de soliste, la pianiste joue mercredi 8 juin le jubilatoire «Concerto no 2» de Saint-Saëns avec l’OCL pour l’accompagner. Mais elle n’est de loin pas la seule à se présenter: deux concerts au BCV Concert Hall, ce vendredi 3 juin sous la direction d’Aurélien Azan Zielinski et mercredi 8 sous celle de Nicolas Chalvin, sont nécessaires pour auditionner la génération 2022 de la Haute École de musique Vaud-Valais-Fribourg (HEMU). Outre Daria Korotkova née en Russie, le public pourra applaudir la contrebassiste sud-coréenne Kyungwha Kim, les violonistes David Petrlik de France, Ririko Noborisaka et Seira Horiuchi du Japon, ainsi que les chanteurs Leonardo Sánchez Rosales du Mexique, Jean Miannay et Marion Auchère de France.

«Ces musiciennes et musiciens talentueux ont eu la chance de perfectionner leur art à un très haut niveau auprès d’excellents professeurs.» Noémie L. Robidas, directrice de la Haute École de musique de Lausanne



«À la HEMU, ces musiciennes et musiciens talentueux ont eu la chance de perfectionner leur art à un très haut niveau auprès d’excellents professeurs qui les ont poussés à révéler leur identité artistique et leur ont donné les clés pour se démarquer sur la scène internationale», estime Noémie L. Robidas, directrice générale de la Haute École.

En récital avec orchestre le 3 juin, David Petrlik a étudié à Lausanne dans la classe de Renaud Capuçon. DR

Constellations d’étoiles

Cette fin d’année scolaire musicale se termine en beauté avec un projet orchestral tout aussi captivant (mais hélas déjà complet) avec l’Orchestre du Conservatoire de Lausanne à l’Opéra de Lausanne, le samedi 4 juin (19 h 30). Intitulé «Constellations d’étoiles», ce concert festif a pour but de faire revenir sur scène des solistes qui ont étudié au Conservatoire de Lausanne et qui brillent aujourd’hui à l’étranger. Pour l’occasion, l’orchestre sera dirigé par Théo Schmitt, qui poursuit des études de composition aux États-Unis. Là aussi, trois concertos permettront d’apprécier l’évolution de Samuel Hirsch, violon, Cyprien Lengagne, violoncelle, et Aurore Grosclaude, piano. En 2015, la Vaudoise avait obtenu le 3e Prix au CIML, derrière Daria Korotkova!

